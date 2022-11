A gennaio farà ritorno alla Juventus il classe 2002 Mohamed Ihattaren, centrocampista olandese che non sarà riscattato dall'Ajax dopo il prestito. Non ci sarebbero motivi tecnici nella decisione di non acquistare il cartellino del giocatore, quanto alcune vicende extra calcistiche che lo hanno riguardato negli ultimi mesi.

Di recente intanto il centrocampista ha pubblicato una storia su Instagram con una sua foto e una scritta: 'I vincitori non si arrendono mai, chi si arrende non vince mai'. Una frase motivazionale in previsione del suo ritorno alla Juventus.

Il cartellino del giocatore è di proprietà della Juventus e a gennaio ritornerà nella società bianconera, ma difficilmente lo farà per rimanerci.

Il giocatore ha vissuto delle vicende extra calcistiche non facili negli ultimi mesi e questo sarebbe la motivazione principale per la quale l'Ajax ha deciso di non acquistarlo a titolo definitivo.

Il giocatore ha vissuto delle vicende extra calcistiche non facili negli ultimi mesi e questo sarebbe la motivazione principale per la quale l'Ajax ha deciso di non acquistarlo a titolo definitivo.

Nel 2019 l'olandese era stato votato come uno dei migliori giovani di prospettiva del calcio europeo. La Juventus acquistò Ihattaren l'ultimo giorno del Calciomercato estivo del 2021 a un prezzo tutto sommato contenuto perché era in scadenza di contratto con il Psv Eindhoven: la società bianconera spese circa 3 milioni di euro per il suo cartellino, cedendolo immediatamente in prestito alla Sampdoria.

Dopo aver passato poche settimane nella società ligure, fece però ritorno in Olanda senza permesso del club. In particolare Ihattaren decise di ritornare nella città sua natale di Utrecht, fino al trasferimento a gennaio 2022 all'Ajax in prestito annuale con diritto di riscatto.

La Juventus potrebbe valutare anche la possibilità di farlo giocare nell'under 23

Il centrocampista olandese si è allenato negli ultimi mesi con la Jong Ajax, la seconda squadra dei lanceri, giocando anche diversi match e segnando alcune reti. Le vicende extra calcistiche che lo hanno riguardato, però, hanno portato alla mancata conferma del giocatore.

Dopo il suo ritorno a Torino, a gennaio, a Juventus potrebbe anche valutare la possibilità di farlo giocare nella formazione under 23 (la "Juve Next Gen") bianconera in Serie C.

Nella sua carriera Ihattaren ha giocato anche nelle nazionali giovanili dell'Olanda, fino ad arrivare all'under 19. Era stato anche convocato nelle nazionale maggiore orange nel 2020, senza però esordire.