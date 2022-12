Ultimo giorno del 2022 all'insegna delle voci di Calciomercato per il Crotone. La squadra rossoblù nelle prossime ore riprenderà gli allenamenti in vista del ritorno in campo del 7 gennaio in casa del Monopoli.

Sul fronte del mercato la società ha però iniziato a effettuare i primi sondaggi. Nelle ultime ore le attenzioni del club si sarebbero soffermate sulla possibilità di rinforzare il centrocampo, alla ricerca di giocatori pronti da mandare subito in campo, ancor meglio se provenienti da categorie superiori. L'ultimo nome circolato sui media sportivi è quello di Andrea D'Errico, centrocampista del Bari.

Crotone, un rinforzo a centrocampo

A centrocampo gli "Squali" si sarebbero iscritti alla corsa per l'esperto centrocampista del Bari, Andrea D'Errico. Il calciatore, che sta trovando poco spazio tra le fila dei pugliesi, potrebbe essere uno dei partenti a gennaio. Oltre al Crotone su di lui ci sarebbe da registrare l'interessamento di Reggiana, Catanzaro e Cesena.

Dopo essere stato uno dei titolari nella cavalcata promozione dei pugliesi del precedente torneo di Serie C, Andrea D'Errico ha racimolato finora sei presenze in questa prima parte di stagione in Serie B.

Le altre possibili trattative di mercato del Crotone

Sulle corsie esterne il Crotone non dovrebbe privarsi di Vasile Mogos e Luca Calapai, ormai titolari dell'undici di Franco Lerda, così come non dovrebbe muoversi Maxime Giron, sul quale il club punta fortemente.

Possibile cessione quindi per uno tra Carlo Crialese (poco impiegato) e Riccardo Spaltro (fuori lista). A quel punto il Crotone potrebbe puntare in entrata su Andrea Crecco del Pescara. Il calciatore era già stato accostato in altre sessioni di mercato alla compagine rossoblù.

In attacco le priorità sembrerebbero essere due: Facundo Lescano del Pescara o Nwankwo Simy del Benevento.

In questi giorni è circolata anche l'ipotesi di un nuovo ritorno di Stefano Pettinari, che però non rappresenterebbe una priorità.

A centrocampo rimane viva la pista Pasquale Schiattarella del Benevento. Tra le uscite sembrerebbe probabile quella di Pasquale Giannotti in direzione Monopoli, così come quella di Marco Tumminello al Latina.

In uscita ci sarebbe anche un'altra punta, Gabriele Bernardotto, corteggiato da Lecco e Gelbison.

Da valutare è pure la situazione di Paolo Branduani, attualmente riserva del più giovane Andrea Dini e quella dell'infortunato centrocampista Thomas Schirò, fuori praticamente da inizio campionato.