L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato. I nerazzurri sono alle prese con dei problemi economici che, inevitabilmente, limitano la capacità di spesa ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati qualora ci fosse qualche occasione sul mercato. Una di queste risponde al nome di Marcus Thuram, attaccante francese che era stato vicino ai nerazzurri già un anno e mezzo fa, la cosa alla fine saltò a causa di un grave infortunio al ginocchio. Ora il suo nome sembrerebbe tornato in auge per il club meneghino.

Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in casa Milan è Charles De Ketelaere. I rossoneri non vogliono perdere l'investimento fatto a meno che qualche club non possa portare una proposta importante per il belga. Una società che avrebbe mostrato interesse in questi ultimi giorni è la Lazio.

Il tentativo dell'Inter per Thuram

Uno dei nomi accostati con frequenza all'Inter in queste ultime settimane è quello di Marcus Thuram soprattutto se dovesse partire Correa. L'attaccante francese è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e per questo motivo si pensava ad un possibile colpo a parametro zero per la prossima estate. I nerazzurri, però, sognerebbero di anticipare il suo acquisto a gennaio, anche per anticipare la concorrenza, con il Bayern Monaco che sarebbe in pole position, altrimenti, per prenderlo a costo zero.

La trattativa è tutt'altro che semplice, ma l'Inter non vuole lasciare nulla di intentato e farà un tentativo per il classe 1997, che in questa stagione ha già realizzato dieci reti in quindici partite di Bundesliga, con tre assist all'attivo. Il Borussia ha aperto ad una possibile trattativa con i nerazzurri, ma ha fatto sapere che la sua valutazione non sarà inferiore ai 10-15 milioni di euro.

Cifra importante per un calciatore a scadenza tra sei mesi, ma non è da escludere l'inserimento nell'affare del cartellino di Valentino Lazaro, che tanto bene sta facendo in prestito al Torino (valutato 5 milioni di euro). In questo modo servirà un conguaglio da soli 5-10 milioni per arrivare alla fumata bianca.

Scambio tra Milan e Lazio

Un altro nome che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di calciomercato è quello di Charles De Ketelaere. Arrivato dal Brugge per oltre 30 milioni di euro, al Milan ha deluso le aspettative ma non mancano gli estimatori. Tra questi c'è la Lazio, che sarebbe pronta a fare un tentativo a gennaio. I biancocelesti, infatti, vorrebbero proporre ai rossoneri uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di Luis Alberto. Lo spagnolo è sempre ai margini dello scacchiere di Maurizio Sarri e per questo preme per andare via con l'Inter altrettanto interessata. Per la Lazio servirà comunque inserire un conguaglio da almeno 10 milioni per arrivare alla fumata bianca vista la diversa valutazione dei due cartellini, legata anche allo scarto d'età, con De Ketelaere più giovane di nove anni.