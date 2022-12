L'Inter è sempre al centro delle indiscrezioni di Calciomercato. In entrata per gennaio circola l'ipotesi Luis Alberto della Lazio, oramai non più centrale nel progetto di Sarri.

Inoltre, qualora a fine stagione dovesse arrivare un'offerta importante per Lautaro Martinez, l'erede dell'argentino potrebbe essere Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte.

Nel frattempo, il Real Madrid non avrebbe mollato Alessandro Bastoni, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe entrare nel mirino delle merengues per l'estate 2023.

La Lazio vorrebbe Asllani per Luis Alberto

La società nerazzurra potrebbe provare a ingaggiare Luis Alberto già a gennaio. Il giocatore sarebbe sostanzialmente fuori dal progetto di Maurizio Sarri e potrebbe essere prelevato con un prestito con diritto di riscatto durante il mercato invernale. La Lazio di Claudio Lotito, però, potrebbe proporre uno scambio a fine stagione con Asllani. L'albanese è un giovane prospetto molto considerato dalla dirigenza nerazzurra e quindi difficilmente verrà ceduto. Comunque entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Kolo Muani potrebbe essere un'opzione per il post Lautaro

L'Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez a fine stagione se dovesse arrivare un'offerta importante.

La richiesta per il cartellino dell'argentino sarebbe di circa 100 milioni di euro. Lautaro interesserebbe a club come Manchester United e Atletico Madrid e ha un contratto con la squadra milanese fino al 2026

In tal caso il suo erede a Milano potrebbe essere Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte. L'attaccante francese si è messo in evidenza durante questi Mondiali in Qatar: il club tedesco valuterebbe il cartellino circa 60 milioni di euro.

Bastoni corteggiato dal Real Madrid

Il Real Madrid vorrebbe puntellare il reparto difensivo in estate. La priorità sarebbe Gvardiol del Lipsia, che piacerebbe pure al Manchester City. Il croato avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro: qualora tale ipotesi si rivelasse troppo complicata, i Blancos potrebbero virare su Alessandro Bastoni.

Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2024 e attualmente è considerato un profilo cardine per il tecnico dei nerazzurri.

Il Real Madrid potrebbe però provare stravolgere i piani dei dirigenti meneghini proponendo un'offerta da circa 60 milioni di euro per il cartellino di Bastoni, al quale potrebbero essere offerti circa 7 milioni di euro all'anno per 5 anni.