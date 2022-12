La Juventus negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache sportive per le dimissioni del Consiglio di Amministrazione. In seguito a questo ribaltone societario, il presidente della Exor (la holding controllante il club bianconero) John Elkann ha annunciato che la società di calcio sarà guidata prossimamente come presidente da Gianluca Ferrero e come amministratore delegato da Maurizio Scanavino.

Ma in vista della nomina del nuovo CdA, che dovrebbe avvenire il 18 gennaio, sulle cronache sportive circolano diversi nomi di personalità che potrebbero avere dei ruoli nella "nuova" Juventus; fra essi ci sono anche quelli degli ex attaccanti bianconeri David Trezeguet e Alessandro Del Piero.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Juve potrebbe trovare spazio Alessandro Nasi, vicepresidente di Exor, presidente di Comau, dal 2020 in Lego: secondo alcune indiscrezioni potrebbe ereditare il ruolo finora ricoperto da Arrivabene. Inoltre non sarebbe del tutto da escludere che possa avere un ruolo nell'organigramma anche Lapo Elkann.

Il punto sul calciomercato della Juventus

Nella sessione invernale di Calciomercato, intanto, potrebbe arrivare alla Juventus il laterale Rick Karsdorp, che sarebbe in uscita dalla Roma dopo essere stato sostanzialmente "scaricato" da Josè Mourinho. Il calciatore olandese classe 1995 interesserebbe ai torinesi anche in vista del possibile addio di Juan Cuadrado (il colombiano ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e non dovrebbe rinnovare).

Sempre nella sessione invernale, in caso di offerte, potrebbero partire Weston McKennie e Daniele Rugani. Il centrocampista americano sarebbe seguito da squadre che militano in Liga e Premier League ed avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il difensore ex Empoli interesserebbe invece a Cremonese e Lazio: il suo cartellino avrebbe una stima di circa 12 milioni di euro.

In entrata, invece, in prospettiva dell'estate piacerebbe Jakub Piotr Kiwior, nazionale polacco di proprietà dello Spezia. Il classe 2000 potrebbe essere il giusto profilo per ringiovanire un reparto che dovrebbe perdere a fine stagione Alex Sandro (in scadenza di contratto a giugno) e in prospettiva anche Leonardo Bonucci.

A gennaio potrebbe essere richiamato anzitempo aTorino Andrea Cambiaso, terzino di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Bologna.