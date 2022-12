La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili già per completare l'organico a gennaio, così da poter rientrare nella corsa per lo Scudetto e recitare un ruolo da protagonista in Champions League.

Juve, idee Joao Felix e Sarabia per gennaio

L'esperienza di Angel Di Maria a Torino potrebbe terminare già a gennaio con il fuoriclasse argentino che potrebbe ritornare in patria per concludere la carriera. In caso di addio anticipato da parte de "El Fideo", il club bianconero starebbe sondando diversi profili.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini spunta anche quello di Joao Felix, che dovrebbe lasciare l'Atletico nel mercato invernale. Sul talento portoghese ci sarebbe però il forte interesse del Paris Saint Germain che potrebbe decidere di mettere a segno un colpo di grande livello per completare il reparto offensivo a disposizione di Galtier.

L'intreccio Torino-Parigi potrebbe non riguardare solo Joao Felix. Infatti, la Vecchia Signora starebbe monitorando Pablo Sarabia, calciatore spagnolo in forza proprio al club parigino e che ora sta partecipando ai Mondiali con la Roja di Luis Enrique. In caso di un acquisto di grande spessore in attacco, il Psg potrebbe decidere di cedere il trequartista spagnolo in prestito secco, con la Juventus che potrebbe poi valutarne l'acquisto a titolo definitivo nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Saint-Maximin che potrebbe esser inserito in uno scambio con Moise Kean.

Juve, occhi della Premier su Kostic

Oltre ad acquisti importanti, la Juventus vuole blindare i calciatori più importanti della rosa che hanno un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Max Allegri.

Tra questi c'è sicuramente Filip Kostic, tra le note positive di questa prima parte di stagione della Vecchia Signora. Arrivato in estate dall'Eintrach di Francoforte, l'esterno serbo si è subito ritagliato uno spazio importante diventando una pedina fondamentale per il 3-5-2 di Allegri. Le ottime prestazioni in bianconero avrebbero determinato l'interesse di alcuni club di Premier League che sarebbero pronti ad offerte importanti per l'ex Eintrach.

Le offerte potrebbero aggirarsi attorno ai 30-40 milioni di euro con la Juventus che non ha intenzione di cedere Kostic già nel mercato invernale.

Anche il suo compagno di Nazionale Dusan Vlahovic ha tanti estimatori in giro per l'Europa. In particolare, il bomber serbo sarebbe finito sul taccuino del Manchester United per il dopo Cristiano Ronaldo ma anche del Tottenham di Antonio Conte, a caccia di un attaccante spessore in caso di addio da parte di Harry Kane.