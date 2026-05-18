La Serie A si conclude con la 38ª giornata: domenica sera, alle 20.45, sei squadre si giocano Champions League e salvezza. Milan, Roma, Como, Juventus, Lecce e Cremonese saranno in campo. La serata definirà verdetti sportivi e il futuro di diversi allenatori.

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è incerto. La sconfitta interna contro la Fiorentina ha complicato il cammino verso la Champions. Spalletti: “Abbiamo disputato una grande stagione che non è diventata grandissima soltanto perché qualche episodio ci ha penalizzato.

E comunque siamo in Europa League”. Un incontro in settimana con John Elkann sarà decisivo.

Panchine in bilico: Allegri, Conte e Sarri

Diverse panchine del massimo campionato sono sotto i riflettori. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria a Genova, sembra più sereno, ma tensioni recenti e incertezze societarie al Milan potrebbero influenzare le sue scelte. Al Napoli, la posizione di Antonio Conte è delicata: nonostante uno scudetto e un secondo posto, la sua conferma non è scontata. Conte ha annunciato un incontro col presidente dopo il campionato, suggerendo un possibile addio.

Un divorzio sembra quasi certo per Maurizio Sarri dalla Lazio. Il tecnico ha espresso malcontento: il club lo ha “ascoltato zero”.

Il presidente Claudio Lotito ha ricordato i due anni di contratto di Sarri, una leva per convincerlo a restare, specie con promesse di rinforzo della rosa.

Valzer di allenatori: Fàbregas e Palladino

Il valzer delle panchine potrebbe coinvolgere Cesc Fàbregas, protagonista con il suo Como. Lo spagnolo potrebbe restare in riva al lago in caso di storica qualificazione in Champions. A Bergamo, Raffaele Palladino, dopo aver portato l’Atalanta in Conference League, potrebbe essere tentato da nuove sfide (Lazio o Napoli).

La giornata di domenica sarà decisiva per verdetti sportivi e futuro dei tecnici. Il risultato dell’ultima partita sarà il giudice finale per molti, in attesa di un’estate ricca di cambiamenti sulle panchine di Serie A.