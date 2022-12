Negli ultimi giorni si susseguono sui media sportivi vari nomi di dirigenti accostati alla Juventus per il ruolo di direttore sportivo in vista della prossima stagione. Stanno circolando ad esempio i profili di Andrea Berta, Luis Campos, Cristiano Giuntoli, Igli Tare e di Gianluca Petrachi. Nelle ultime ore inoltre è spuntato anche il nome di Giovanni Rossi, attuale DS del Sassuolo.

Rossi in passato ha già lavorato alla Juventus come responsabile del settore giovanile dal 2010 al 2013; inoltre conosce molto bene Massimiliano Allegri: i due infatti hanno giocato insieme per due anni all'Aglianese dal 2001 al 2003, concludendo le rispettive carriere da calciatori proprio lo stesso anno.

Poi Rossi era diventato team manager e direttore sportivo della squadra della provincia di Pistoia, con Allegri allenatore al suo primo incarico in panchina, in Serie C2. Alcuni anni dopo Rossi e Allegri hanno poi lavorato nuovamente insieme al Sassuolo, nella Serie C 2007-2008.

Secondo il sito Calciomercato.it, qualora dovesse effettivamente arrivare in bianconero, Rossi potrebbe portare uno o due giovani attualmente al Sassuolo: in particolare si tratterebbe del terzino tedesco Jeremy Toljan, e del centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt.

Potrebbero arrivare Toljan e Thorstvedt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di arrivo di Giovanni Rossi come DS dalla prossima stagione, la Juventus potrebbe acquistare uno o due giocatori del Sassuolo.

In particolare circola il nome del terzino destro tedesco Jeremy Toljan, che può giocare anche sulla fascia sinistra difensiva. Considerando l'esigenza di rinforzare le fasce con le possibile partenze di Cuadrado e Alex Sandro (entrambi in scadenza di contratto) il classe '94 potrebbe essere molto utile anche per la sua duttilità.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

L'altro nome fatto dai media è quello del centrocampista Kristian Thorstvedt, classe 1999 nazionale norvegese, trasferitosi nella società emiliana nel recente calciomercato estivo dopo due stagioni e mezza nel Genk per circa 10 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

Intanto la Juventus potrebbe rinforzarsi anche nel mercato di gennaio, ad esempio potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Cuadrado: in tal senso piacerebbe il giovane Ivan Fresneda del Real Valladolid.

Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva, con la possibile partenza a fine giugno di Alex Sandro, potrebbe arrivare in estate Alejandro Grimaldo, a sua volta in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.