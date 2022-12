La Juventus in queste settimane è al lavoro per definire il Calciomercato da portare avanti nelle prossime sessioni. In particolare è da valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno, uno su tutti è Adrien Rabiot. Il francese di recente ha dichiarato che gradirebbe una futura esperienza nel campionato inglese, definendolo come ideale per le sue caratteristiche tecniche.

Alcune recenti indiscrezioni alludono al fatto che delle diverse società inglesi potrebbero cercare di acquistarlo già a gennaio, evitando una possibile sfida di mercato a giugno, quando andrà in scadenza di contratto.

I media hanno parlato di Newcastle, Arsenal, Chelsea, ma negli ultimi giorni anche il Liverpool starebbe valutando il profilo del centrocampista francese.

Rabiot piacerebbe al Liverpool

Secondo alcune indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Liverpool starebbe valutando la possibilità di un acquisto di Adrien Rabiot già a gennaio. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e ci sono diverse società che lo starebbero seguendo: anticipare l'acquisto a gennaio significherebbe evitare sfide al rialzo sullo stipendio con gli altri club in estate. Peraltro il Liverpool era stato accostato a Rabiot già in estate.

Anche al mondiale in corso Rabiot sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti del calcio europeo: garantisce equilibrio, recuperi ma anche supporto al settore avanzato.

Mister Max Allegri vorrebbe la sua conferma almeno fino a giugno, ma se dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus potrebbe considerarla, anche per evitare di perderlo a parametro zero fra sei mesi. La società piemontese potrebbe, ad esempio, valutare un'eventuale offerta da almeno 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Riguardo a un eventuale prolungamento di contratto, invece, molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio del giocatore, che secondo alcuni rumor vorrebbe 10 milioni di euro a stagione, mentre il club sarebbe disposto a offrire fino a 7 milioni.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui parametri zero

La Juventus potrebbe lasciare partire diversi giocatori a parametro zero a giugno.

Potrebbero infatti lasciare la società bianconera anche Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria.

In particolare con l'argentino potrebbe esserci un incontro a gennaio per decidere il suo futuro professionale con la società bianconera.