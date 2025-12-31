La Juventus, a fine ottobre, ha deciso di dare una svolta alla propria stagione esonerando Igor Tudor e affidando la panchina a Luciano Spalletti, legandolo al club con un contratto fino a giugno. Una scelta che inizialmente aveva diviso l’opinione pubblica, ma che con il passare delle settimane sta dando segnali sempre più incoraggianti. Il tecnico di Certaldo, infatti, è riuscito a rivitalizzare una squadra che appariva spenta e priva di certezze, restituendo identità, organizzazione e soprattutto entusiasmo all’ambiente bianconero.

I risultati e le prestazioni hanno convinto la dirigenza juventina, tanto che si starebbe già ragionando sul futuro dell’allenatore.

Come rivelato da Alfredo Pedullà, tramite X, la società avrebbe avviato i primi contatti per un possibile prolungamento del rapporto: “Spalletti-Juventus: primi dialoghi di rinnovo”. Un’indiscrezione che conferma come il club sia soddisfatto del lavoro svolto dall’ex commissario tecnico della Nazionale e del feeling che si è creato fin da subito con squadra e ambiente.

Progetto a lungo termine

L’idea della Juventus sarebbe quella di non limitarsi a una soluzione tampone fino a giugno, ma di iniziare già ora a programmare il futuro. Come sottolineato dallo stesso Pedullà, i dialoghi sono cominciati e adesso non resta che attendere per capire come evolverà la situazione nelle prossime settimane.

Spalletti e la Juventus sono attualmente legati da un accordo di otto mesi, ma la sensazione è che, se il percorso intrapreso continuerà su questa linea, la collaborazione possa essere estesa con un progetto più duraturo.

A rafforzare questa ipotesi ci sono anche le parole di Giorgio Chiellini, che qualche settimana fa aveva parlato apertamente della volontà del club di costruire un progetto a lungo termine, puntando su figure in grado di dare continuità e stabilità. Un messaggio chiaro, che si sposa perfettamente con il profilo di Spalletti, allenatore abituato a lavorare con metodo e a valorizzare il materiale a disposizione.

Spalletti pensa al Lecce

Nel frattempo, però, il tecnico di Certaldo resta concentrato esclusivamente sul campo.

L’attenzione è tutta rivolta alla prossima sfida di campionato contro il Lecce, in programma il 3 gennaio, un match da non sottovalutare per continuare la risalita in classifica. Spalletti dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione, in particolare legati alle condizioni di Francisco Conceição. Il portoghese sta lavorando per recuperare e la speranza dello staff è che possa essere almeno convocato e partire dalla panchina contro i pugliesi.

In caso di forfait dal primo minuto di Conceição, una delle opzioni più accreditate è Zhegrova, che ha impressionato positivamente nella gara contro il Pisa, entrando con personalità e creando diversi pericoli. Sembra invece più complicata l’ipotesi di rivedere Koopmeiners impiegato in quel ruolo, soluzione che al momento non convince pienamente. La Juventus, dunque, guarda al presente con ambizione e al futuro con fiducia, consapevole di aver trovato in Spalletti una guida capace di riportare entusiasmo e prospettiva.