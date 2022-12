In questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni di Calciomercato già in previsione dell'estate: alcuni rumor parlano di una possibile partenza dalla Juventus di Dusan Vlahovic. Il giocatore serbo piacerebbe al Liverpool, che potrebbe decidere di investire una somma importante per il giocatore bianconero. Il serbo sarebbe considerato il sostituto ideale di Darwin Nunez, anche perché l'uruguaiano potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Sarebbe infatti stato richiesto da parte di Carlo Ancelotti, che pensa già al dopo Benzema.

Vlahovic sarebbe considerato l'ideale come rinforzo da Klopp per un eventuale dopo-Nunez.

La Juventus valuterebbe la punta almeno 100 milioni di euro.

Vlahovic potrebbe trasferirsi al Liverpool in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in estate la Juventus potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic. Il bomber serbo piacerebbe al Liverpool per un eventuale post Nunez. Si parla infatti di un interesse del Real Madrid per l'uruguaiano: se tale affare dovesse effettivamente andare in porto, a quel punto in estate la società inglese potrebbe virare fortemente sul giocatore serbo.

In questa stagione Vlahovic ha dato il suo contributo importante alla Juventus, anche se nelle ultime settimane è stato condizionato da un problema di pubalgia che non gli ha permesso neppure di essere al meglio con la nazionale serba nel mondiale in Qatar, dove ha segnato una rete.

L'eventuale partenza di Vlahovic in estate potrebbe agevolare l'arrivo di un top player nel settore avanzato per la Juventus.

Inoltre la formazione bianconera dovrebbe avere a disposizione anche Moise Kean, che entro giugno dovrà riscattare necessariamente dall'Everton: l'attaccante potrebbe rimanere alla Juve se dovesse confermarsi ai livelli mostrati nel mese di novembre.

Il mercato della Juventus per la sessione di gennaio

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di gennaio. In questa sessione di trasferimenti potrebbe arrivare un terzino, piacciono ad esempio Alvaro Odriozola del Real Madrid e il giovanissimo Ivan Fresneda del Real Valladolid.

Da valutare è anche il futuro professionale di Daniele Rugani e di Weston McKennie.

Il centrale difensivo potrebbe trasferirsi alla Salernitana, mente il centrocampista americano piacerebbe a diverse società inglesi: la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro.