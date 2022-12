La Juventus è al lavoro già in previsione del Calciomercato estivo: i bianconeri cercherebbero infatti per luglio un innesto di qualità, considerando che Adrien Rabiot potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero e che Weston McKennie sarebbe considerato cedibile in caso di offerta importante.

Tali eventuali partenze potrebbero indurre il club piemontese ad accelerare nell'acquisto di un centrocampista di qualità: come scrive Repubblica di Torino la società bianconera starebbe valutando il profilo di Alexis Mac Allister, classe 1998 del Brighton e recentemente vincitore del mondiale con la nazionale argentina.

Possibile l'acquisto di Mac Allister da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alexis Mac Allister per il calciomercato estivo.

Tale eventuale arrivo che si concretizzerebbe con le partenze di Rabiot e di McKennie: il francese è infatti in scadenza di contratto a giugno (e il suo rinnovo sembra piuttosto complicato), mentre lo statunitense sarebbe seguito da diverse società tedesche e inglesi e potrebbe partire per circa 30 milioni di euro.

In particolare, sul piano tattico, Mac Allister sarebbe il sostituto ideale di McKennie. Il fresco campione del mondo sarebbe considerato ideale come mezzala d'inserimento in un reparto a tre, magari integrato con Pogba e uno fra Paredes e Locatelli.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Mister Allegri ne gradirebbe soprattutto le caratteristiche tecniche, oltre al fatto che è molto abile negli inserimenti nell'area avversaria.

Il resto del calciomercato della Juventus: la priorità sarebbe la difesa

Intanto per il mercato di gennaio le esigenze principali della Juventus sembrano riguardare soprattutto la difesa.

Per questo si parla del possibile arrivo di Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004 di proprietà del Real Valladolid che sarebbe valutato circa 20 milioni.

La Juve starebbe valutando anche l'ingaggio di un terzino sinistro in sostituzione del brasiliano Alex Sandro. Si parla ad esempio da tempo del possibile arrivo in estate di Alejandro Grimaldo, laterale spagnolo che la società bianconera ha avuto modo di valutare da vicino nei due match del girone di Champions League contro il Benfica. Anche lui, come il brasiliano, va in scadenza di contratto a fine giugno.