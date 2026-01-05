C'è un calciatore che fa gola in Serie C, si tratta di Alessio Nepi, attaccante del Giugliano. Il calciatore sarebbe diventato in questi giorni un elemento gradito a diverse formazioni di Lega Pro, tra queste il Crotone, il Cosenza, il Giubbio e il Perugia. Il calciatore del club campano era già stato accostato in estate alla squadra di Emilio Longo ma un grande avvio di stagione ha portato la formazione del Giugliano a trattenerlo in rosa.

Crotone, Nepi possibile alternativa a Gomez o Murano

Con il calciomercato aperto e la possibilità di cedere uno tra Guido Gomez e Jacopo Murano (piace a Potenza e Picerno), il Crotone si guarda attorno alla ricerca di eventuali rinforzi per l'attacco.

Gli squali, secondo TuttoC, sarebbero tornati ad interessarsi all'attaccante Alessio Nepi, calciatore del Giugliano. Al profilo del classe 2000 si sarebbero interessate anche il Cosenza, sempre nel Girone C, oltre a Gubbio e Perugia.

Girone d'andata con il Giugliano

La prima parte di stagione dell'attaccante Alessio Nepi è stata vissuta in chiaroscuro con la maglietta del Giugliano. L'avvio è stato importante con una serie di gol che avevano portato il calciatore ad essere determinante per la squadra gialloblù. In totale per lui sono arrivate 19 presenze e 6 reti nn campionato, con 2 presenze e altre 2 reti in Coppa Italia di Serie C. In totale l'attaccante ha maturato 1334' minuti di gioco.

Crotone, le altre possibili operazioni di gennaio

Il Crotone dovrà comunque ridurre i costi nelle prossime settimane per avere un bilancio in linea con la categoria e con le disponibilità economiche del club. Nelle scorse ore i rossoblù hanno ceduto a titolo definitivo il difensore Filippo Berra alla Salernitana. Potrebbe lasciare nei prossimi giorni anche il centrocampista Andrea Gallo, accostato con insistenza al Picerno. Per l'attaccante Jacopo Murano si profila invece un ritorno al Potenza. Non arriverà un rossoblù il centrocampista del Siracusa Racine Ba. Il calciatore, che era seguito anche dalla Salernitana, sembrerebbe ormai prossimo alla firma del contratto con il Cosenza.

Crotone in campo contro il Benevento

Il ritorno in campo degli squali è fissato per la serata dj lunedì 5 gennaio alle ore 20:30. La squadra di Emilio Longo sfiderà il Benevento allo Stadio 'Vigorito" per il turno della 20esima giornata di Serie C. Nel match del girone d'andata svolto all'Ezio Scida a vincere è stato il Benevento per 1-2. La prima gara del girone di ritorno sarà trasmessa per l'occasione, in chiaro, su RaiSport. La gara sarà inoltre visibile in pay-tv sui canali di Sky calcio e tramite la piattaforma streaming NowTv.