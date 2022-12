La Juventus è finita al centro della ribalta mediatica nelle ultime settimane per l'inchiesta della Procura di Torino in riferimento alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio che potrebbe riguardare la società bianconera. La vicenda giudiziaria prosegue e novità potrebbero esserci ad inizio 2023. Intanto sono state recentemente pubblicate delle intercettazioni con protagonisti diversi dirigenti, fra cui anche l'ex direttore sportivo della Juventus ed attualmente direttore generale del Tottenham Fabio Paratici. Intanto diversi addetti ai lavori si sono espressi sulla situazione della società bianconera, alcuni criticandola altri invitando tutti ad aspettare l'iter giudiziario e l'eventuale processo.

Nella prima categoria rientra Javier Tebas, il presidente della Liga spagnola come riporta il Corriere dello Sport sarebbe in contatto con il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e lo avrebbe invitato ad applicare una sanzione immediata alla società bianconera ancora prima che la Procura eventualmente proceda con un eventuale processo e verdetto. Non è la prima volta che Tebas si schiera contro la Juventus, a tal riguardo il presidente della Liga spagnola ha criticato in precedenza la società bianconera e il presidente Agnelli per la sua volontà di portare avanti il progetto Superlega insieme a Laporta e Perez.

Il presidente della Liga spagnola Tebas vorrebbe una sanzione immediata per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport il presidente della Liga spagnola avrebbe invitato Ceferin a valutare un'esclusione anticipata dalla Juventus già nella stagione attuale per le note vicende giudiziarie. Tebas chiederebbe un'azione immediata della Uefa, una possibilità che attualmente sembrerebbe difficile che possa concretizzarsi.

Un'eventuale esclusione in caso di colpevolezza potrebbe concretizzarsi per la stagione 2023-2024. Attualmente però non ci sono ipotesi, di recente l'avvocato Paco D'Onofrio ha parlato della pena che potrebbe arrivare dalla Giustizia Sportiva. Potrebbe esserci un'ammenda pecuniaria e qualche punto di penalizzazione, da scartare la retrocessione anche perché l'eventuale falso in bilancio non sarebbe servito per l'iscrizione nel campionato da parte della società bianconera.

Basti considerare gli aumenti di capitale effettuati dalla società bianconera nelle ultime stagioni.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà nominato il 18 gennaio

La Juventus si riunirà con il nuovo Consiglio d'Amministrazione il 18 gennaio. Sarà confermato il presidente designato Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino dopo le dichiarazioni recenti di John Elkann. Si attendono novità invece per il ruolo di vicepresidente. Si è parlato di Alessandro Del Piero, difficile un ruolo nel Cda bianconero, più probabile possa essere inserito nella gestione sportiva della società bianconera.