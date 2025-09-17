Nelle scorse ore il giornalista Guido Vaciago, ai microfoni di Tutti Convocati, ha sottolineato come la Juventus abbia sbagliato a lasciar partire Szczęsny un anno fa per puntare su Michele Di Gregorio. Dell'estremo difensore bianconero, soggetto di aspre critiche dopo la prestazione contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche il giornalista Gianni Balzarini su YouTube.

Juventus, Vaciago: 'L'anno scorso c'era Szczęsny perché prendere Di Gregorio che non è all'altezza?'

La serata di esordio in Champions League della Juventus contro il Borussia Dortmund ha regalato tante emozioni, con un 4 a 4 ottenuto al cardiopalma negli ultimi minuti dagli uomini di Tudor.

La gara, seppur divertente, ha dato diversi temi di spunto nella giornata di oggi come la vulnerabilità della retroguardia bianconera e l'imprecisione di alcuni singoli. Tra i più bersagliati dalla critica c'è stato Michele Di Gregorio, estremo difensore del quale ha parlato su Tutti Convocati il giornalista Guido Vaciago: "L'anno scorso la Juve aveva Szczęsny e ha deciso di prendere un altro portiere quando avrebbe avuto altre priorità. Non mi sento di dire che c'è un problema portiere, per un solo errore commesso ieri sera. Di Gregorio è un ottimo portiere, ma non è al livello dei fuoriclasse".

Le critiche che sta ricevendo Di Gregorio sono state scatenate in particolare dal terzo gol segnato dal Borussia Dortmund: in quell'occasione, l'estremo difensore si è fatto trovare impreparato sul tiro di Couto, che lo ha infilato con un destro non particolarmente potente sul suo palo.

Un gol sicuramente pesante per il momento in cui è arrivato e che poteva costare caro alla Juventus, che stava faticosamente cercando di ribaltare il risultato.

Balzarini: 'Capisco le critiche a Di Gregorio, ma non mi piace l’aggressione che sta subendo sul web'

Della prestazione di Michele Di Gregorio ha parlato anche il giornalista Gianni Balzarini su YouTube: "Capisco le critiche che molti stanno muovendo nei suoi confronti, ma capisco meno l’aggressione che il portiere sta ricevendo sul web. Contro l’Inter, ad esempio, non credo che abbia troppe responsabilità sul primo gol di Çalhanoğlu, visto che la palla passa tra una selva di gambe. Ieri, contro il Borussia Dortmund, penso che effettivamente abbia sbagliato, perché viene infilato sul suo palo.

Detto questo, un errore non può diventare una sentenza definitiva. Ho sentito che Perin potrebbe prendere il posto da titolare, ma io prendo le ultime parole di Chivu, che ha sostanzialmente detto di non voler cambiare Sommer solo perché glielo sta chiedendo il popolo nerazzurro, e le riporto in chiave Juve. Perché un allenatore sa benissimo cosa potrebbe comportare l’esclusione di un portiere dopo che questo ha commesso una papera".