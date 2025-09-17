Nella sfida di Champions League tra la Juventus e il Borussia Dortmund non sono mancate le polemiche arbitrali, con due episodi che hanno fatto discutere giocatori, tifosi e addetti ai lavori. A finire sotto la lente d’ingrandimento è stato soprattutto un episodio in area di rigore tedesca che ha fatto storcere il naso a Igor Tudor. L’allenatore bianconero, infatti, non ha gradito la decisione di Letexier e del Var di non intervenire in una situazione che, a detta di molti, poteva cambiare l’inerzia della gara. L’azione contestata nasce da un calcio d’angolo battuto dalla Juventus: Kelly svetta in mezzo a due difensori del Borussia Dortmund e Anton intercetta il pallone con il braccio.

Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha commentato duramente l’episodio: “Quello di ieri (16 settembre ndr) mi è sembrato un caso eclatante. C’era un rigore nettissimo in favore della Juventus, ma si era visto anche a velocità normale che c’era stato qualcosa di anomalo. Quando si è visto il replay, il tocco di braccio è evidente, non c’entra niente il fuorigioco che c’è dopo o che possa aver considerato un fallo di Kelly, perché viene fatta rimettere la palla sul fuorigioco. Ma in quel caso lì c’è prima un fallo di mano nettissimo che va sanzionato”.

L’analisi di Balzarini

Secondo Balzarini la tecnologia Var avrebbe dovuto garantire una decisione corretta, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni errate.

L’analisi del giornalista prosegue con un’ulteriore critica all’operato del direttore di gara e dei suoi collaboratori: “C’è un errore di valutazione anche tecnica fatta dal Var che avalla l’idea dell’arbitro che non ci fosse stato nulla. Però all’arbitro può anche essere sfuggito, a un Var assolutamente no. E quindi sono d’accordissimo con Tudor sul fatto che quantomeno l’arbitro è incappato in una giornata sbagliata”.

Per Balzarini non era rigore a favore dei tedeschi

Ma non è stato questo l’unico episodio a far discutere. Poco dopo, infatti, il Borussia Dortmund ha beneficiato di un calcio di rigore contro la Juventus per un fallo di mano di Kelly, una decisione che ha suscitato ulteriori polemiche.

Balzarini ha analizzato anche questa situazione, evidenziando come la scelta di Letexier non fosse in linea con le regole: “In termini di regolamento non si doveva dare il rigore in favore del Borussia Dortmund perché comunque il pallone prima tocca il corpo e poi va sul braccio. Tra l’altro in un momento di caduta naturale. L’arbitro dice che è come se avesse parato. Ma in quel caso lì la caduta è naturale, non c’è un gesto innaturale. Non è che Kelly allunga il braccio per andare a colpire la palla. È in caduta e si appoggia. La palla va prima sul corpo e poi sul braccio. Ci sono due condizioni per le quali il rigore non doveva essere assegnato”.

Un doppio episodio che lascia dunque l’amaro in bocca alla Juventus, convinta di aver subito due decisioni sfavorevoli.