Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube parlando del 4-4 fra Juventus e Borussia Dortmund e sottolineando come secondo lui i bianconeri, avendo schierato ancora una volta Teun Koopmeiners, avrebbero giocato praticamente con un uomo in meno, perché l'olandese non riuscirebbe a incidere nei match in cui viene schierato.

Pedullà duro con Koopmeiners: 'Con lui la formazione bianconera gioca in 10 anziché in 11'

"Con Koopmeiners la Juventus gioca in 10 anziché in 11", questo è quanto affermato da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube.

Il giornalista ha proseguito dicendo: "La formazione bianconera può leggere il risultato con il Borussia quasi come una vittoria, perché diciamocelo chiaramente, la partita si era messa male per i bianconeri. Le interpretazioni iniziali di Tudor secondo me erano giuste, però quella di inserire Koopmeiners al posto di Locatelli in cabina di regia è stata una mossa che non mi è piaciuta. Bisogna mettersi d'accordo una volta per tutte sull'olandese, che ora sta facendo solo cose semplici perché evidentemente appesantito mentalmente da una situazione non facile. Onestamente sulla linea di mediana io preferirei vedere più solidità".

Pedullà ancora sulla partita: "Se uno rivede la partita, nota che Tudor chiedeva ai suoi ragazzi di andare avanti, per sfruttare la trazione offensiva che garantivano gli attaccanti.

Eppure la squadra non lo ha sempre accontentato, giocando anzi come contro l'Inter, aspettando l'avversario e cercando di punirlo in contropiede. Su questo devono migliorare, magari non mettendo più Koopmeiners in quel ruolo e inserendo Locatelli. La formazione bianconera ha poi dormito in un paio di occasioni, permettendo al Borussia Dortmund di fare quello che voleva li davanti. La gara sembrava infatti indirizzata fino a quando non è entrato un certo Dusan Vlahovic"

Proprio sul serbo Pedullà ha concluso: "Bisogna celebrare il classe 2000, che quando sale sul treno in corsa dimostra ancora di essere un grande attaccante. Lui ha suonato la carica quando la partita sembrava ormai finita sul 4-2, dimostrando la mentalità giusta e rispondendo agli schiaffi che i tedeschi avevano inferto ai bianconeri.

Evidentemente il serbo aveva in mente un piano diverso da quello degli avversari e oltre alla doppietta si è anche inventato l'assist per il tanto vituperato Kelly. A proposito, l'inglese ha trovato ancora una volta la rete, dopo quella segnata sabato contro l'Inter".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Koopmeiners è irrecuperabile'

Le parole di Pedullà su Koopmeiners hanno acceso la discussione sul web: "Koop è irrecuperabile, hai detto bene Alfredo che con lui e come giocare in 10. È imbarazzante vederlo in campo. Non ci sono parole, non ci sono scuse, io a giugno spero lo mandino via senza se e senza ma" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Il problema non è che Koopmeiners gioca male a centrocampo vicino a Thuram. Il problema è che gioca male anche come trequartista, come esterno e in qualsiasi altro ruolo. Dovunque lo metti fa pena".