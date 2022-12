Il Calciomercato della Juventus potrebbe ripartire da un calciatore della Roma. Infatti, da settimane, l'esterno giallorosso Rick Karsdorp viene accostato ai bianconeri [VIDEO] come possibile rinforzo per gennaio. L'olandese, dopo le esternazioni di Josè Mourinho a novembre, non farebbe di fatto più parte del progetto della Roma.

Il ds romanista Tiago Pinto però non vuole svendere Karsdorp e l'intento è quello di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. L'esterno olandese sembra gradire la Juventus come destinazione, ma resta da capire come poter chiudere un'eventuale operazione.

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato sembra che la Juve possa proporre uno scambio con Mattia De Sciglio.

Sirene inglesi invece per Dusas Vlahovic. Dopo un mondiale in chiaroscuro, l'attaccante serbo sarebbe nel mirino di alcuni club di Premier, tra cui Manchester United, Chelsea e Arsenal.

Ipotesi scambio De Sciglio-Karsdorp a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni, Roma e Juve potrebbero cercare un eventuale accordo attraverso uno scambio tra i due giocatori. De Sciglio ha da poco compiuto 30 anni, non è considerato incedibile dalla Juventus e molto probabilmente potrebbe gradire la destinazione giallorossa. Il terzino bianconero può essere impiegato sia come esterno sia come centrale difensivo, ruolo che ha ricoperto agli inizi della sua carriera.

Destro naturale, può agire su entrambe le fasce e porterebbe a Roma una certa esperienza internazionale.

Intanto in casa bianconera c'è pure il contratto del colombiano Cuadrado che scade a fine stagione e vista l'età, una sua permanenza a Torino sembra difficile. Per sostituirlo in prospettiva il profilo di Karsdorp sarebbe considerato ideale.

La Roma vorrebbe chiudere la questione legata all'olandese già nella sessione di calciomercato di gennaio. Il contratto dell'olandese scade nel giugno del 2025, così come quello di De Sciglio. Insomma, le condizioni per uno scambio fra i due terzini sembrano esserci, magari con un conguaglio a favore dei giallorossi, viste le diverse età dei due giocatori.

Vlahovic piacerebbe in Premier League

L'attaccante serbo della Juventus avrebbe diversi estimatori oltremanica. Già nei mesi scorsi, il suo nome è stato spesso accostato al Manchester United. Negli ultimi giorni pare che su di lui ci sia anche l'interesse del Chelsea e dell'Arsenal.

L'operazione di mercato che potrebbe essere messa in piedi per assicurarsi le prestazioni di Vlahovic sarebbe comunque molto difficile da attuare a gennaio. Il cartellino del giocatore è valutato circa 90 milioni di euro, cifra importante anche per il ricco calcio inglese.