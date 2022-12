La Juventus a giugno riscatterà due giocatori che potrebbero rappresentare il presente e il futuro della società bianconera. Parliamo di Moise Kean e Manuel Locatelli, il primo dall'Everton per circa 31 milioni di euro, il secondo per un totale di circa 38 milioni di euro dal Sassuolo. I due sono migliorati molto sotto la gestione di Allegri, soprattutto la punta. Il centrocampista invece è stato condizionato da diversi infortuni muscolari anche se è stato decisivo insieme a Kean nella vittoria della Juventus contro la Lazio per 3 a 0.

Proprio il centrocampista è uno dei giocatori maggiormente graditi della rosa bianconera dalle società europee.

Si era parlato di un interesse dell'Arsenal, di recente però anche il Real Madrid starebbe valutando il suo acquisto. Sarebbe considerato l'alternativa a Jude Bellingham e Enzo Fernandez, entrambi due dei migliori giocatori del mondiale e valutati però una somma importante. Per l'inglese si parla di circa 100 milioni di euro, l'argentino costa meno ma di certo molto di più rispetto al centrocampista della Juventus. La società bianconera starebbe lavorando al suo prolungamento di contratto fino a giugno 2027. Difficile una sua partenza a meno che arrivi un'offerta importante. La Juventus potrebbe considerare una sua partenza se la società spagnola decidesse di spendere almeno 50 milioni di euro.

Il giocatore Locatelli piacerebbe al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid vorrebbe Manuel Locatelli nell'eventualità non riuscisse ad acquistare Jude Bellingham e Enzo Fernandez. Il giocatore della Juventus sarebbe gradito da Carlo Ancelotti e nella società spagnola andrebbe a sostituire un giocatore come Casemiro, che ha già lasciato il Real Madrid nel Calciomercato estivo per trasferirsi al Manchester United.

La società bianconera vorrebbe confermarlo a meno che arrivi un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Locatelli rappresenterebbe il presente e il futuro della società bianconera insieme ai vari Fagioli, Miretti, Pogba e Rovella, attualmente in prestito al Monza. Per questo sembrerebbe difficile una sua cessione anche perché in tal caso la Juventus dovrebbe sostituirlo con un giocatore importante.

Si parla di un possibile ingaggio di Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero rinforzando anche la difesa. A tal riguardo con la possibile partenza del brasiliano Alex Sandro in scadenza di contratto a giugno la società bianconera potrebbe ingaggiare Alejandro Grimaldo, anche lui arriverebbe a parametro zero come Tielemans, il belga potrebbe sostituire Rabiot, che potrebbe trasferirsi in una società inglese.