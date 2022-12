L'Inter inizia a muoversi sul fronte calciomercato estivo. La dirigenza nerazzurra, stando a quanto riferito da interlive.it e internews.it, sta infatti osservando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Le manovre più importanti potrebbero riguardare il reparto offensivo con diversi calciatori che potrebbero lasciare Milano in estate con altri che potrebbero invece arrivare.

Inter, in bilico Correa e Lukaku: En-Nesyri nome nuovo

Il club nerazzurro potrebbe rivoluzione il reparto offensivo. Sarebbero in bilico infatti le situazioni del Tucu Correa che di fronte ad un'offerta attorno ai 30 milioni di euro potrebbe partire già a gennaio, e soprattutto di Romelu Lukaku per il quale bisogna trovare un accordo con il Chelsea che non ha ancora deciso il futuro dell'attaccante belga.

Per questo l'Inter sta osservando diversi profili che potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi per puntellare l'attacco. Oltre Marcus Thuram che resta l'obiettivo numero uno, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe monitorando anche il profilo di Youssef En-Nesyri, attaccante del Marocco che sta offrendo ottime prestazioni al Mondiale con la sua Nazionale. Il classe 97 ha siglato anche due reti finendo così nel mirino di diversi top club europei tra cui appunto l'Inter.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club nerazzurro potrebbe decidere di imbastire una trattativa con il Siviglia per questa estate. Il club spagnolo non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per il suo attaccante.

L'Inter potrebbe anche cercare di imbastire uno scambio tra Correa ed En-Nesyri.

L'Inter guarda anche in Italia al profilo di Beto dell'Udinese, la società friulana chiede 25-30 milioni di euro per il bomber portoghese.

Inter, le opzioni per il futuro: da Doig a Robert Renan

L'Inter guarda anche al futuro ed in particolare ad alcuni giovani che si stanno mettendo in luce nel panorama internazionale.

Per il ruolo di esterno mancino, i nerazzurri starebbero valutando diversi profili tra cui quello di Robert Renan, talentuoso terzino brasiliano che è già diventato un punto fermo di una squadra importante come il Corinthias. Il classe 2003 potrebbe diventare una buona opzione per l'estate e potrebbe essere l'alternativa a Federico Dimarco in caso di cessione di Robin Gosens, sempre corteggiato da diversi club della Bundesliga.

Altro giovane monitorato dall'Inter è Josh Doig, esterno scozzese che si sta ritagliando uno spazio importante nell'Hellas Verona. I nerazzurri potrebbero puntare sull'esterno per l'estate, ma devono battere la concorrenza del Napoli.

Infine, monitorati anche due giovani dell'Atalanta ovvero Caleb Okoli e soprattutto Giorgio Scalvini, obiettivo anche della Juventus. La Dea non fa sconti e chiede offerte importanti per i suoi talenti.