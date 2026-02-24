Lois Openda può lasciare Torino nella prossima sessione estiva di calciomercato. Arrivato dal Lipsia con grandi aspettative, l'attaccante belga non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e le sue prestazioni non sono risultate all'altezza. Per questo, la dirigenza bianconera potrebbe prendere in considerazione offerte a giugno con il Marsiglia che sta monitorando la situazione.

Possibile interesse del Marsiglia per Openda

Un gol ed un assist in 24 partite per il classe 2000; numeri non all'altezza per il 26enne belga che dopo aver offerto ottime prestazioni in Germania non sta rispettando le attese con la maglia della Vecchia Signora.

Nonostante prove non esaltanti, gli estimatori in giro per l'Europa non mancano. Stando ad alcuni rumors, il Marsiglia starebbe valutando l'attaccante bianconero come rinforzo per il prossimo mercato estivo e potrebbe decidere di intavolare una trattativa concreta. La Juve prenderebbe in considerazione offerte attorno ai 30-35 milioni, visto il riscatto dal Lispia che si aggira attorno ai 40. Openda verrà quindi riscattato ma potrebbe partire di fronte ad un'offerta congrua.

L'eventuale cessione del belga ed il mancato rinnovo di Vlahovic potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione in casa Juventus con il club bianconero che potrebbe reinvestire il denaro per provare un nuovo assalto a Randall Kolo Muani che resta uno dei primi obiettivi per giugno.

Viva anche la pista che porta a Mateo Pellegrino, la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

Vicinissimo il rinnovo di McKennie, contratto da quattro milioni

Non solo acquisti. La Juventus vuole trattenere i migliori calciatori presenti in organico e tra questi c'è sicuramente Weston McKennie che con l'arrivo di Luciano Spalletti ha ricoperto un ruolo fondamentale. Stando alle ultime notizie di mercato, il rinnovo del centrocampista americano è ormai ad un passo con il club bianconero pronto ad accontentare le richieste dell'entourage del calciatore. La trattativa sarebbe vicina alla fumata bianca con un rinnovo a quattro milioni fino al 2030. Una mossa che rimarca la centralità di McKennie all'intero del progetto e che blocca sul nascere l'interesse di diversi club europei ma anche italiani come Inter e Milan che nei mesi precedenti avevano provato ad avere contatti con il calciatore.

McKennie è sicuramente uno dei calciatori più importanti a disposizione di Spalletti, vista la sua grande capacità sottoporta come dimostrano le sei reti siglate in stagione ma soprattutto per la sua grande leadership e duttilità tattica che gli consentono di occupare molte zone del campo.