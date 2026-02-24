Andrea Cambiaso resta uno dei calciatori della Juventus più apprezzati sul fronte calciomercato. Nonostante alti e bassi in questa stagione, il classe 2000 ha tanti estimatori in giro per l'Europa e diversi top club europei avrebbero chiesto informazioni per l'estate. Tra le società interessate ci sarebbe anche il Real Madrid che potrebbe mettere sul piatto un'offerta concreta per strapparlo alla Vecchia Signora.

Non solo Liverpool e City, sondaggio del Real per Cambiaso

I Blancos vanno ad aggiungersi ad alcune big di Premier come Liverpool e Manchester City che già nella scorsa estate avevano provato ad intavolare una trattativa con la Juventus che ha sempre respinto ogni sorta d'offerta.

Tutto però potrebbe cambiare in estate e molto dipenderà dal piazzamento in campionato dei bianconeri ma sopratutto dalle offerte concrete che potrebbero arrivare. Di fronte ad un'offerta attorno ai 60-70 milioni di euro, il club bianconero potrebbe decidere di cedere Cambiaso per poi puntellare la rosa e renderlo competitivo su tutti i fronti. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra Juventus e Real, ma di un interesse da parte del club spagnolo che potrebbe concretizzarsi nei mesi estivi.

In caso di eventuale partenza di Cambiaso, la Juve potrebbe decidere di accelerare per Zeki Celik che potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Roma; sull'esterno turco vivo l'interesse anche del Napoli, del Fulham e dello Stoccarda.

Altra candidatura da prendere in considerazione è quella di Destiny Udogie che viene valutato attorno ai 35 milioni dal Tottenham.

Idea Poku per la trequarti

In casa Juventus, reparto che potrebbe subire una rivoluzione in estate è sicuramente quello offensivo. Oltre ad un attaccante, il club bianconero sta valutando l'acquisto di un giocatore esterno che possa ricoprire diversi ruoli sulla trequarti. Uno dei nomi monitorati dalla dirigenza è quello di Ernest Poku che sta offrendo ottime prestazioni con la maglia del Bayer Leverkusen. Cinque gol e quattro assist per il classe 2004 che si è subito ritagliato uno spazio importante anche in Champions League. Stando ad alcuni rumors, la Juventus sarebbe pronta ad un'offerta in estate che si aggira attorno ai 20 milioni di euro; oltre a trovare una quadra economica con la società tedesca, la Vecchia Signora deve battere la concorrenza del Napoli che sarebbe molto interessato all'esterno olandese.

L'eventuale arrivo di Poku o di un altro esterno offensivo potrebbe aprire alla cessione di Zhegrova che complice diversi infortuni non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante prima con Tudor e poi con Spalletti. Sull'esterno kosovaro ci sarebbe l'interesse del Marsiglia.