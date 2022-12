La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e mercato in attesa anche della vicenda giudiziaria sulla quale stanno indagando e Procura di Torino. La società bianconera però continua a lavorare anche in previsione della stagione 2023-2024, quando potrebbero esserci nuovi arrivi non solo fra i giocatori, ma anche dal punto di vista tecnico e dirigenziale. Si fa il nome di Zidane come sostituto di Allegri ma anche quello di Giuseppe Marotta come nuovo direttore generale della società bianconera. A parlare dell'argomento di recente è stato anche Luca Momblano, il giornalista sportivo a Juventibus ha sottolineato come ci sia stato di recente un confronto quasi quotidiano fra il dirigente e la società bianconera.

In questo momento Marotta sarebbe indeciso se accettare l'offerta della Juventus, ma secondo Momblano l'obiettivo è quello di affidargli la gestione sportiva della società bianconera dalla stagione 2023-2024.

Da capire anche il futuro dell'Inter e della proprietà, con diverse notizie di mercato che parlano di una possibile cessione della società milanese. Per il giornalista sportivo tutto partirà dall'ingaggio di Marotta e successivamente saranno definiti anche i nuovi ruoli come quello di direttore sportivo e del tecnico. A tal riguardo si parla di un possibile ritorno di Conte, ma anche dell'eventuale ingaggio di Zinedine Zidane.

La Juventus avrebbe contattato Giuseppe Marotta

''Mi sento di dire che Beppe Marotta è stato contattato dalla Juventus, da chi conta.

Ed è stato più volte anche in confronto, quasi quotidiano tra le parti. Sarebbe lo snodo principale, se non va in porto si attivano le situazioni parallele''. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus in riferimento al possibile ritorno nella società bianconera di Giuseppe Marotta. L'attuale dirigente dell'Inter ha un contratto fino a giugno 2025 con la società milanese, ma la sua conferma dipenderebbe anche dal futuro societario.

Si parla di una possibile cessione dell'Inter considerando anche la situazione economica della società milanese. Con l'eventuale arrivo di Marotta si deciderebbero poi anche il nuovo direttore sportivo ed eventualmente il nuovo tecnico.

Il futuro societario della Juventus

La Juventus è attesa da un nuovo Consiglio d'Amministrazione previsto il 18 gennaio che sarà formato in gran parte da membri esperti di contabilità, finanza e bilanci societari in previsione di una possibile vicenda giudiziaria.

L'unico che potrebbe rappresentare la gestione sportiva è Alessandro Del Piero, si parla di un suo possibile ritorno da vicepresidente. Bisognerà aspettare fine dicembre per sapere quali saranno i membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione della società bianconera.