Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube di calciomercato e iniziando dalla Juventus ha detto: "Ora per molti la la vecchia signora è vicinissima al Dibu Martinez ma per alcuni aspetti la storia assomiglia a quella di Alisson e la società bianconera deve capire che bisogna pagare per avere certi calciatori. Comolli infatti ha pensato che sarebbe bastato trovare l'accordo con il portiere brasiliano per poi convincere il Liverpool a lasciarlo andare, sbagliando. Questa volta sta succedendo una cosa analoga, visto che i bianconeri sono vicini a trovare un accordo con l'entourage dell'argentino, ma non dovranno pensare che l'Aston Villa glielo regali.

Parliamo di un club prestigioso, ricco che è tra le prime della Premier League, quindi tanto vale mettere una cifra sul tavolo per capire i margini dell'operazione senza andare dietro le "lungagini" di una trattativa come può essere quella per Sorloth. A proposito dell'argentino, l'Atletico Madrid non è una società che ha bisogno di vendere quindi è chiaro che sta alzando l'asticella. Quindi la Juventus cercasse di accelerare senza perdere ulteriore tempo, altrimenti rischiamo di ritrovarci fra 10 giorni a parlare di nuovi profili".

Inter, Pedullà: 'La società nerazzurra ha scelto di andare fino in fondo per Solet'

Parlando dell'Inter Pedullà ha poi aggiunto: 'La società nerazzurra ha scelto di andare fino in fondo per Solet, difensore dell'Udinese che dovrebbe costare in totale circa 25 milioni di euro.

Per quanto concerne invece la voce che vorrebbe l'Inter su Atta posso dire che il francese oggi ha una valutazione davvero importante, che balla fra i 35 e i 40 milioni di euro. Quindi basta paragonarlo a Curtis Jones per caprie che il mediano dell'Udinese costerebbe di più di quello del Liverpool. Penso perciò che Atta possa essere una pista per lavorare a fari spenti sull'inglese".

Roma, Pedullà: 'Confermo i sondaggi dei giallorossi per Zappacosta'

Infine il giornalista ha chiosato con l'argomento Roma: "Confermo che ci sono stati dei sondaggi reali da parte dei giallorossi per Zappacosta, ma l'Atalanta non ha calciatori in scadenza. Sono tutti giocatori con almeno 1 o 2 anni di contratto e quindi sono difficili da prendere. In ogni caso il club bergamasco non ha chiuso per la partenza dell'esterno ma lo ha valutato una cifra che potrebbe raffreddare la trattativa, almeno in questa fase iniziale del mercato".