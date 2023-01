L'Inter in questo momento è a Riyad in vista della finale di Supercoppa italiana, prevista il 18 gennaio con il derby contro il Milan.

La società nerazzurra, intanto, sta studiando come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi cercando di cogliere le occasioni che il mercato porrà nel mese di gennaio. Una di queste porterebbe il nome di Memphis Depay destinato a lasciare il Barcellona, con la voglia di giocare più di quanto fatto in Catalogna.

Già la scorsa estate l'attaccante olandese è stato vicino all'addio, ma adesso sembra essere arrivato il momento giusto per salutare il club spagnolo, a un anno e mezzo dal suo approdo.

Possibile scambio Joaquin Correa-Depay

Inter e Barcellona potrebbero mettere a segno uno scambio entro gennaio che riguarderebbe Correa e Depay. È questa l'indiscrezione riportata del giornalista spagnolo Gerard Romero durante una diretta Twich: 'Barça e Inter sono vicinissime alla chiusura di un'operazione di scambio tra Memphis Depay e Joaquín Correa. Questa operazione si concluderà solo se Memphis darà l'OK alla sua partenza'.

L'attaccante ex Lione non sarebbe centrale nel progetto di Xavi, che apprezzerebbe da tempo le qualità dell'argentino Correa. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro. Il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio di Depay, anche se nel 2021 l'olandese ha accettato la diminuzione dello stipendio da 7 milioni di euro a stagione più bonus a 5 milioni di euro a stagione.

"El Tucu" in questa stagione ha siglato tre gol in 15 presenze, messe insieme da agosto a oggi.

Depay e la pista Inter

Memphis Depay, olandese classe 1994, può giocare sia come ala sinistra sia come punto di riferimento centrale in attacco.

Un giocatore duttile, quindi, che ha delle caratteristiche tecniche importanti: Depay è molto veloce e molto tecnico, abile nel dribbling e dotato di un gran destro.

Sa calciare però bene anche con l’altro piede e questo gli permette di essere impiegato all’occorrenza anche sull’out di destra. Rapido nello stretto, imprendibile e imprevedibile quando parte in campo aperto, abile nel gioco di squadra e nel farsi trovare libero tra le linee: Depay sa come mettere i suoi compagni nelle condizioni migliori per far gol.

L'attaccante del Barcellona dunque sarebbe perfetto per Simone Inzaghi in quanto darebbe la possibilità al tecnico piacentino di schierarlo al fianco si di Dzeko che di Lukaku, ma anche di Lautaro Martinez.

Depay in caso di approdo in nerazzurro troverebbe in spogliatoio due amici e connazionali, ovvero Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.

Non solo Depay, pressing anche su Thuram

In alternativa a Depay, l'Inter non molla Marcus Thuram. I nerazzurri vorrebbero trovare un accordo con il Borussia M'gladbach che chiede però una cifra attorno ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio.

Più sullo sfondo le candidature di Duvazn Zapata e Norberto Beto. L'attaccante della Dea aveva già dato la sua disponibilità la scorsa estate, tuttavia l'Inter non è disposta ad accettare la richiesta dell'Atalanta che vorrebbe 30 milioni di euro più bonus. Discorso simile anche per Beto che viene valutato dall'Udinese almeno 25 milioni di euro, cifra considerata troppo alta in Viale della Liberazione.