Riparte il campionato con la prima partita del 2023. La Salernitana ospita il Milan alle ore 12.30 di mercoledì 4 gennaio. Sul campo dell'Arechi si sfideranno due squadre con molti infortunati, ma con la voglia di portare a casa i 3 punti. Il fischio d'inizio dell'arbitro Francesco Fourneau della sezione CAN di Roma aprirà le danze di una intensa seconda fase di partite che vedrà le squadre impegnate fino a giungo. I rossoneri hanno chiuso a 33 punti la prima parte della stagione, pre sosta mondiale, mentre la Salernitana dopo un avvio esaltante, s'è fermata a 17 punti.

Il Milan nell'ultima di campionato ha battuto la Fiorentina a San Siro. I padroni di casa invece sono reduci da due sconfitte. Nell'ultima partita giocata in trasferta il Milan ha pareggiato a Cremona senza segnare alcun gol. Entrambe le squadre avranno assenze pesanti. Per la squadra di Davide Nicola, non saranno del match Sepe, Mazzocchi, Candreva e Maggiore, con Gyomber in forte dubbio. Tra gli uomini di Pioli non saranno presenti: Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Ballo-Tourè, Messias, Origi, Rebic e Kjær. Quasi una formazioni titolare di indisponibili che costringe Giroud e Theo Hernandez a fare gli straordinario ed essere già titolari dopo aver giocato la finale mondiale in Qatar.

Salernitana: la lista dei convocati di mister Nicola per la sfida contro il Milan

Portieri: De Matteis, Fiorillo, Ochoa;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Radovanovic, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Salernitana-Milan le quote e il pronostico

La vittoria dei padroni di casa viene quotata intorno al 6,6 con il pareggio che si abbassa a 4,4 mentre una vittoria del Milan viene pagata 1,5.

La quota GOL/NOGOL vede la prima opzione in vantaggio a 1,77 rispetto alla seconda a 1,95. Invece le quote OVER spingono verso l'over 2,5 che viene pagato 1,65 mentre l'over 3,5 a 2,6 sembra più distante. Il risultato esatto più probabile secondo le case di scommessa è lo 0-1 con 7,50 seguito a ruota dallo 0-2 a 7,75 e dall'interessante 1-2 che viene pagato 8,5. Il gol dell'ex Piatek come prima marcatura dell'incontro è quotato 10, invece il primo gol dell'anno segnato da Giroud è a 4,75 seguito da Rafael Leao a 6 e da Brahim Diaz a 8.