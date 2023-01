In questi giorni si susseguono le indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus. L'agente sportivo Mario Cenolli, recentemente ospite a Tv Play di Calciomercato.it, ha dichiarato che Antonio Conte potrebbe ritornare come allenatore alla Juve nella prossima stagione, anche perché difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con il Tottenham in scadenza a giugno.

In tal caso Conte potrebbe chiedere alcuni giocatori adatti alle proprie idee tattiche, fra questi ci sarebbe anche Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è in scadenza contrattuale a fine giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

In particolare, secondo Cenolli, Zaniolo prima o poi approderà nella società bianconera.

Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

"Zaniolo prima o poi si trasferirà alla Juventus", sono queste le dichiarazioni di Mario Cenolli a Tv Play di Calciomercato.it.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, la Roma potrebbe anche valutare delle offerte in prestito con obbligo di riscatto del cartellino di Zaniolo a circa 40 milioni di euro.

L'agente sportivo ha poi parlato di Conte: "Penso che a giugno voglia finire la sua esperienza professionale al Tottenham. Non sta andando come avrebbe preferito. Probabile un ritorno alla Juve, con i giusti elementi da prendere indirizzati da Conte la società bianconera può ritornare quella di prima".

Lo stesso agente Cenolli ha escluso poi che la Juventus possa cedere uno dei propri pezzi pregiati in questa sessione invernale di calciomercato: “In Premier Vlahovic a gennaio? Non ci sono margini”.

La Juventus valuterebbe per il dopo Allegri anche Zidane

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte da ormai diverse settimane viene accostato dai media alla Juventus per un'eventuale futura sostituzione di Allegri.

Un altro nome spesso avvicinato ai bianconeri è quello di Zinedine Zidane, che attualmente è senza panchina.

Ovviamente, prima di prendere qualsiasi decisione, la società bianconera dovrà capire come si concluderà questa stagione, visto che peraltro Allegri è legato al club torinese da contratto in vigore fino al giugno 2025.

Determinante per la sua conferma potrebbe essere il successo in una competizione fra Coppa Italia e Europa League e la conquista di un posto nella prossima Champions League, arrivando quindi almeno al quarto posto in campionato.