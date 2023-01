La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara di Coppa Italia contro il Monza di giovedì 19 gennaio alle ore 21. Per questo match Massimiliano Allegri farà alcuni cambi di formazione anche perché tra tre giorni ovvero il 22 gennaio i bianconeri saranno di nuovo in campo per la gara contro l'Atalanta. Per questo motivo alcuni dei titolari saranno tenuti a riposo. In particolare a rifiatare saranno Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Il francese non è nemmeno nell'elenco dei convocati per il match contro il Monza. Mentre il numero 7 juventino sarà in panchina.

Per il resto la Juventus schiererà molti giovani e tra i titolari si rivedranno Nicolò Fagioli, Matias Soulè, Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior.

A centrocampo torna anche Paredes

La Juventus, per la gara contro il Monza, farà alcuni cambi di formazione, ma Massimiliano Allegri non farà esperimenti tattici e ripartirà dal 3-5-2. In porta ci sarà la prima novità di formazione e a difendere i pali bianconeri ci sarà Mattia Perin. In difesa l'unico dei titolari che sarà in campo dal primo minuto sarà Danilo. Insieme al brasiliano agiranno Federico Gatti e Daniele Rugani. A centrocampo ci saranno quattro cambi su cinque rispetto alla gara contro il Napoli. Sulla corsia di destra agirà Weston McKennie che sarà l'unico confermato.

In mezzo spazio a Nicolò Fagioli, Leandro Paredes e Fabio Miretti, mentre a sinistra ci sarà Samuel Iling-Junior. L'esterno inglese permetterà a Filip Kostic di godere di un turno di riposo. In attacco ci sarà il ritorno di Moise Kean e al suo fianco agirà Matias Soulè, con Federico Chiesa, Angel Di Maria e Arek Milik che partiranno dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulè, Kean.

Pogba e Vlahovic vicini al ritorno

Nella giornata di mercoledì 18 gennaio, la Juventus ha fatto un test congiunto con il Fossano. Questo allenamento è servito soprattutto per testare le condizioni di Paul Pogba, Dusan Vlahovic e Juan Cuadrado.

Tutti e tre sono in fase di recupero e puntano le sfide di campionato contro Atalanta e Monza. In particolare Dusan Vlahovic e Paul Pogba vorrebbero già essere a disposizione per la gara contro i bergamaschi del 22 gennaio. Mentre il colombiano dovrebbe tornare per il match di campionato del 29 gennaio contro il Monza. In ogni caso il loro rientro sarà per la Juventus un'ottima notizia. Anche se la sensazione è che per loro ci sarà un ritorno graduale. In particolare Paul Pogba verrà utilizzato prima per piccoli spezzoni fino ad aumentare il minutaggio visto che non gioca dalla primavera del 2022 e con la Juventus fino ad ora non è sceso in campo.