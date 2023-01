La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. Negli ultimi giorni di gennaio potrebbero definire diverse trattative, dall'acquisto in difesa ad alcune cessioni importanti, su tutte quella di McKennie. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino non tanto a gennaio ma nel Calciomercato estivo è Dusan Vlahovic. La punta sta recuperando dal problema di pubalgia che lo sta riguardando da diversi mesi e potrebbe ritornare disponibile per il match di campionato contro il Monza. Il giocatore però come conferma la stampa spagnola non avrebbe un rapporto professionale ideale con la Juventus a tal punto che sarebbe pronto a valutare offerte.

Si sarebbe offerto al Real Madrid, che dalla stagione 2023-2024 potrebbe affidarsi ad un nuovo giocatore per il settore avanzato. Con Benzema che è in scadenza i contratto a giugno la società spagnola potrebbe decidere di fare un investimento importante. Vlahovic si sarebbe offerto al Real Madrid, attualmente però non ci sono indiscrezioni di mercato in merito, si parla invece di un interesse di società inglesi per il giocatore, su tutte l'Arsenal che potrebbe fare un'offerta da 100 milioni di euro per il giocatore. Un trasferimento che si concretizzerebbe a giugno anche perché in tal caso la società bianconera dovrebbe sostituire Vlahovic già a gennaio.

Non è certa la permanenza di Benzema, in scadenza di contratto a giugno. Per questo Vlahovic sarebbe una possibilità vantaggiosa per la società spagnola. In questa stagione il giocatore non è riuscito a dare un grande contributo a causa di un problema di pubalgia che lo sta condizionando. Nella prima parte di stagione ha disputato 15 match fra Champions League e campionato italiano segnando 7 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Ha partecipato anche al mondiale in Qatar con la nazionale serba non riuscendo a dare un contributo e giocando solo una partita da titolare. La Juventus potrebbe averlo disponibile per il match della prima giornata di ritorno contro il Monza.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora a diversi rinforzi per il calciomercato estivo. Potrebbe arrivare un terzino sinistro in sostituzione di Alex Sandro ma anche un centrale difensivo considerando che non sarebbe certa la permanenza di Rugani nella stagione 2023-2024. I nomi che piacciono sono quelli di Pavlovic del Salisburgo, valutato circa 20 milioni di euro e di Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.