La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante gennaio. Difficile aspettarsi degli investimenti importanti, a meno che dovessero concretizzarsi delle cessioni pesanti. Si parla di una possibile partenza di McKennie, valutato circa 40 milioni di euro. Si è parlato anche di cessione per Dusan Vlahovic, ma eventualmente il centravanti ex Fiorentina potrebbe lasciare Torino a gennaio. Molto dipenderà dalla permanenza o meno nella Juve di Massimiliano Allegri, con il giocatore che non è riuscito a rendere al meglio con il gioco del toscano, prima del problema della pubalgia.

Le ultime notizie di mercato parlano di una possibile partenza del giocatore, in caso di offerta importante a giugno. La Juventus lo valuterebbe circa 110 milioni di euro, un prezzo importante che, società come Arsenal o Tottenham, non avrebbero problemi ad investire. Se dovesse partire, la Juventus potrebbe sostituirlo con Noah Okafor, punta del Salisburgo che ha partecipato anche al mondiale in Qatar con la nazionale svizzera non giocando però da titolare. Il giocatore, in questa stagione, è cresciuto molto segnando 10 gol fra campionato austriaco, Coppa d'Austria e Champions League per un totale di 22 match disputati con la società austriaca. A questi bisogna aggiungere anche due assist decisivi ai suoi compagni.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare a giugno se dovesse continuare a dare un contributo importante in questa stagione. Come Vlahovic è un classe 2000 e quindi rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro.

Possibile rinforzo Noah Okafor a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Noah Okafor per giugno nell'eventualità in cui Dusan Vlahovic dovesse lasciare la società bianconera.

Per l'attaccante ex Fiorentina si parla del possibile trasferimento nel campionato inglese, con l'Arsenal e il Tottenham che potrebbero investire più di 100 milioni di euro per il giocatore. In questa stagione, Vlahovic è stato condizionato dal problema alla pubalgia, potrebbe rientrare almeno per la panchina nel match contro l'Atalanta in campionato ed eventualmente essere pronto per un ruolo da titolare nel match di campionato contro il Monza previsto a fine gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare le fasce difensive, soprattutto se Alex Sandro dovesse lasciare a parametro zero la società bianconera a giugno. Si parla di un interesse per il giovane Valentin Barco, per quanto riguarda invece il ruolo da titolare della fascia sinistra difensiva potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Si parla di un possibile intesa contrattuale con lo spagnolo per tre stagioni.