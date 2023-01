La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. I match di campionato contro il Napoli, l'Atalanta e il Monza diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera in campionato, che giocherà contro la squadra lombarda anche nell'ottavo di finale di Coppa Italia. In attesa dell'Europa League, con i sedicesimi di finale contro il Nantes previsti a febbraio.

Una seconda parte di stagione in cui Allegri si gioca molto, anche la conferma per la stagione 2023-2024: le ultime notizie di mercato parlano di un Allegri che ha la fiducia della proprietà bianconera e quindi anche del presidente della Exor John Elkann.

A palare del futuro della panchina bianconera è stato Fabio Santini. Ospite a Tv Play di calciomercato.it il giornalista sportivo ha sottolineato come l'Inter aveva pensato anche a De Zerbi quando ci sono state delle sconfitte pesanti ad inizio stagione. Ci sarebbe poi la possibilità di affidare la panchina a Simeone nella stagione 2023-2024, considerando che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Per Santini però ci sarebbe un'altra possibilità per la panchina dell'Inter: Massimiliano Allegri, qualora la Juventus decidesse di affidarsi ad un nuovo tecnico come Zidane o eventualmente Conte, che piacciono alla proprietà bianconera. L'eventuale ingaggio del toscano però dipenderebbe dalla permanenza di Marotta a Milano, considerando l'ottimo rapporto professionale ed umano fra i due dopo quello che hanno vinto alla Juventus nella prima esperienza professionale del tecnico nella società bianconera.

Il giornalista Santini ha parlato della possibilità di un ingaggio di Allegri da parte dell'Inter

'Se dovesse rimanere Marotta all'Inter e non andare alla Juventus, a Torino potrebbe andare un altro allenatore, uno fra Conte e Zidane, che piace molto a John Elkann. In tal caso Massimiliano Allegri potrebbe diventare il nuovo tecnico dell’Inter, considerando che è un grande amico di Marotta'.

Queste le dichiarazioni di Fabio Santini a Tv Play di calciomercato.it. Il giornalista sportivo ha quindi parlato della possibilità dell'ingaggio di Massimiliano Allegri da parte dell'Inter ma solo se Marotta dovesse rimanere all'Inter. Altra condizione è anche la decisione di esonerare Simone Inzaghi, e questo dipenderà anche dai risultati che raccoglierà la squadra milanese, impegnata nella lotta per il campionato, in Coppa Italia ed anche in Champions League.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri alla Juventus

Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024, anche per un contratto importante da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Molto dipenderà dai risultati della squadra bianconera. Potrebbe invece arrivare un nuovo direttore sportivo a supporto di Cherubini, piace Petrachi. Come dichiarato anche da Santini non è da scartare neanche il ritorno di Marotta nella società bianconera.