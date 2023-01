La Juventus, nel Calciomercato estivo, potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che piacciono alla società bianconera e che potrebbero migliorare la rosa bianconera. Come è noto, la Juve potrebbe perdere almeno quattro giocatori a scadenza di contratto, proprio per questo sembra probabile che almeno uno o due rinforzi possano arrivare senza investimenti in cartellini. Uno dei ruoli che ha più bisogno di rinforzi è sicuramente la fascia sinistra difensiva nonostante Allegri, con il 3-5-2, abbia la possibilità di schierare come centrocampista di fascia Kostic e Iling Junior.

A questi, nella stagione 2023-2024, potrebbe aggiungersi anche Raphael Guerreiro: il portoghese è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e, attualmente, non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Può giocare terzino ma anche centrocampista: di conseguenza può essere schierato in una difesa a quattro o eventualmente in un centrocampo a cinque, essendo bravo nella fase difensiva ma anche in quella offensiva. In questa stagione, finora, ha disputato 12 match nel campionato tedesco segnando 1 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi, bisogna aggiungere 2 match con un assist nella Coppa di Germania e 4 match con 2 gol segnati in Champions League.

Sul giocatore portoghese ci sarebbe anche l'Inter che potrebbe decidere eventualmente di rinforzare le fasce, spostando Dimarco come centrale difensivo.

Possibile ingaggio di Raphael Guerreiro a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato diffuse da calciomercato.it, la Juventus starebbe valutando un rinforzo per la fascia sinistra difensiva in previsione della stagione 2023-2024.

Piace molto Raphael Guerreiro, portoghese del Borussia Dortmund in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno. Sarebbe un giocatore gradito dalla Juve perché può giocare terzino o centrocampista nel 3-5-2. Andrebbe a sostituire eventualmente Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno: il brasiliano, difficilmente, prolungherà la sua intesa contrattuale.

Fra l'altro, Allegri sta schierando il brasiliano centrale in una difesa a tre, di conseguenza serve un terzino sinistro che possa adattarsi anche a centrocampo.

Piace anche Grimaldo

Il portoghese piace alla Juventus ma anche all'Inter. La società bianconera però valuta un altro giocatore per la fascia sinistra, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica che sta dimostrando tutta la sua bravura in questa stagione sia nel campionato portoghese che in Champions League. Proprio nel girone della competizione europea ha eliminato la Juventus, che disputerà l'Europa League essendo arrivata terza.