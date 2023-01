La Juventus ha iniziato la seconda parte di stagione in maniera ideale dando seguito alle sei vittorie consecutive ottenute a fine 2022. Successo contro la Cremonese e contro l'Udinese, i bianconeri sono pronti a giocare contro il Napoli da secondi in classifica, a -7 dal primo posto dei campani. L'eventuale vittoria allo stadio Diego Armando Maradona significherebbe riaprire il campionato, cosa inaspettata se consideriamo l'inizio di stagione dei bianconeri. Proprio il tecnico in conferenza stampa post match contro i friulani ha dichiarato che di certo se non prendi gol mal che vada pareggi.

Parole che hanno avuto molto clamore mediatico, a cui ha voluto rispondere Daniele Adani.

L'opinionista sportivo a 90esimo minuto ha dichiarato che pareggiare per tutti i match del campionato italiano si rischia però di retrocedere, sottolineando come la Juventus voglia vincere le partite e non pareggiarle. Ha poi riconosciuto i meriti del tecnico della Juventus, che ha valorizzato tanti giovani tenendo concentrata la rosa bianconera, anche quando non c'erano cambi. Come recentemente dichiarato dal tecnico la Juve conta di recuperare entro gennaio tutti i giocatori che attualmente sono disponibili, fra questi anche Pogba, che sta gradualmente migliorando, così come Vlahovic e Cuadrado. Quest'ultimi potrebbero ritornare disponibili per il match di Coppa Italia contro il Monza o eventualmente contro l'Atalanta in campionato.

Daniele Adani ha risposto alle dichiarazioni di Allegri sul fatto che se non prendi gol di certo non si perde

'Massimiliano Allegri ha tenuto la squadra concentrata quando non c’erano nemmeno i cambi, solo i giovani. Ricordo che con tutti pareggi si retrocede, i gol bisogna farli. La Juve vuole vincerla la partita'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani a 90esimo minuto in risposta alle dichiarazioni del tecnico toscano, che aveva sottolineato che se non prendi gol male che vada si pareggia.

Dichiarazioni post Juventus-Udinese, match vinto dalla squadra di Allegri per 1 a 0, ottavo successo consecutivo senza aver subito gol. Segnale evidente di equilibrio e compattezza, in attesa del recupero di giocatori come Vlahovic, Cuadrado e Pogba, che potrebbero migliorare la fase realizzativa della squadra bianconera. A proposito di Vlahovic: è uno dei migliori marcatori della Juventus nonostante anche nella prima parte di stagione abbia dovuto saltare diversi match a causa del problema di pubalgia che lo sta condizionando da diversi mesi.

Il calendario di gennaio della Juve

La Juventus è attesa da match importanti in questo mese di gennaio. Dopo Cremonese e Udinese i bianconeri giocheranno contro il Napoli venerdì 13 gennaio, successivamente ci sarà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza. Chiudono il mese di gennaio i match contro l'Atalanta e il Monza, in attesa di febbraio in cui ritorneranno anche le competizioni europee, la Juventus giocherà contro il Nantes in Europa League.