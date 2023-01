I due gol segnati da Dybala nella partita della Roma contro la Fiorentina hanno nuovamente scatenato i commenti dei tifosi di Juventus ed Inter, che si sono riversati sui social per manifestare il rimpianto nei confronti delle scelte attuate in sede di mercato dalle loro squadre. Di Dybala, hanno parlato nelle scorse ore ai microfoni di Sky e Dazn anche Alessandro Del Piero e Andrea Barzagli.

Dybala illumina la Roma e l'Olimpico con le sue giocate, i tifosi di Juventus ed Inter lo rimpiangono

Paulo Dybala sta continuando a segnare e a regalare emozioni alla tifoseria della Roma, che grazie alle sue giocate ed ai suoi gol, è riuscita a rimanere attaccata al treno delle squadre che vorrebbero qualificarsi alla prossima Champions League.

Se da una parte ci sono dunque i supporter giallorossi che si godono le giocate della "Joya" dall'altra ci sono i tifosi della Juventus e dell'Inter che protestano sul web per aver perso Dybala nella scorsa estate. Dal lato Juve infatti, si leggono messaggi di alcuni supporter che rimpiangono la decisione presa dalla dirigenza bianconera di non aver rinnovato il contratto all'argentino: "La Juventus è obiettivamente un club visionario perché rifiutare un rinnovo del tuo giocatore simbolo per dare sostanzialmente gli stessi soldi a un altro giocatore più vecchio di 5 anni e mezzo è stato un capolavoro assoluto. Una società che di fatto odia il calcio" o ancora: "Dybala ha trovato un allenatore capace di valorizzarlo, invece di renderlo un tuttocampista che in pratica lo ha affossato".

Dal lato Inter invece, si leggono messaggi di tifosi che rimpiangono la scelta della società nerazzurra di puntare nella scorsa estate su Romelu Lukaku che ha saltato molte gare per infortunio, che in questa prima fase di stagione ha affrontato diversi problemi fisici che lo hanno tenuto praticamente sempre lontano dal campo, piuttosto che andare diritti su Paulo Dybala.

"Dà fastidio vederlo cosi perché avevi in pugno Dybala" uno dei messaggi tipo che campeggia tra la tifoseria dell'Inter oppure: "Qualcuno dovrebbe pagare per quanto successo, escludendo l’acquisto di Dybala per tenere Correa".

Del Piero su Dybala: "Paulo adesso ha una mentalità diversa che non aveva alla Juventus"

Alessandro Del Piero, ai microfoni della trasmissione Sky Football Club, è tornato a commentare il passaggio di Paulo Dybala dalla Juventus alla Roma, dicendo queste parole: "Nel calcio attuale tutti devono correre tanto, se adesso lo fa è perché ha una mentalità e spirito di sacrificio dato anche dagli anni alla Juventus.

Nella Roma ha trovato tutto ciò che gli serviva, sia lui che Abraham stasera hanno capito che non sempre i numeri decidono se hai fatto una bella stagione oppure no". Un pensiero, quello di Del Piero, simile a quello di un altro ex juventino come Andrea Barzagli, che ai microfoni di Dazn ha detto su Dybala: "Dybala ha fatto bene a lasciare la Juve, si è rigenerato".