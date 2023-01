La Juventus ha annunciato il nuovo Consiglio d'Amministrazione, presentando il nuovo presidente Gianluca Ferrero e il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino. Sarà un lavoro importante per loro anche dal punto di vista sportivo, considerando che si starebbe lavorando all'ingaggio di un nuovo direttore sportivo.

A tal riguardo uno di quelli che piace è Ricky Massara, attuale dirigente del Milan che dopo aver contribuito alla vittoria del campionato della squadra milanese potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. In caso di permanenza di Massimiliano Allegri potrebbe raggiungerlo a Torino, i due sono amici avendo anche giocato insieme al Pescara.

Se dovesse arrivare Massara come nuovo direttore sportivo la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di due giocatori del Milan. Piace Pierre Kalulu, centrale difensivo rimasto in panchina nel match di Supercoppa italiana vinto dall'Inter 3 a 0 contro il Milan. Il francese può giocare in una difesa a quattro o a tre, può fare il centrale ma anche il terzino destro. Sarebbe un rinforzo ideale per la Juventus. Si valuta anche un rinforzo a centrocampo, piace Tommaso Pobega, che dopo una stagione in prestito al Torino è ritornato nella società milanese ma non sta raccogliendo molto minutaggio. Potrebbe sostituire Rabiot nel caso in cui il francese non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Possibili rinforzi per la Juventus Kalulu e Pobega

Il primo ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro, il secondo di circa 20 milioni di euro. Sarebbe investimenti per il presente e per il futuro considerando che sono giovani. Si fanno però altri nomi per il ruolo di direttore sportivo alla Juventus. Piace molto anche Gianluca Petrachi, attualmente senza società.

Potrebbe essere ingaggiato soprattutto se dovesse arrivare a Torino come nuovo tecnico Antonio Conte. Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile ritorno in Italia del tecnico pugliese.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi in difesa in previsione della stagione 2023-2024. Con la probabile partenza a parametro del brasiliano Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare un terzino sinistro.

A tal riguardo uno dei preferiti della società bianconera è Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica anche lui in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Potrebbe sottoscrivere un contratto di tre anni con la società bianconera.