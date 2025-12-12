Stando a quanto rivelato dal quotidiano Domani, John Elkann potrebbe cedere una quota della Juventus al Principe Saudita Mohamed Bin Salman. Exor detiene attualmente il 65% del club bianconero e sarebbe alla ricerca di un socio di minoranza in grado di affiancare la proprietà in una fase ritenuta cruciale per il futuro della società. Elkann, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di perdere il controllo della Juventus, che considera da sempre un bene di “famiglia”, ma allo stesso tempo vorrebbe individuare un partner strategico che possa contribuire alla crescita del club sia dal punto di vista sportivo che da quello economico.

Bin Salman potrebbe entrare nella Juventus

In quest’ottica, la figura di Mohammed Bin Salman rappresenterebbe il profilo ideale. Il principe saudita, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto a investire in maniera significativa e garantirebbe risorse importanti per rilanciare le ambizioni della Juventus. Inoltre, il rapporto personale tra Elkann e Bin Salman sarebbe solido: i due avrebbero già collaborato in operazioni parallele che testimoniano una fiducia reciproca crescente. Una di queste riguarda un’intesa collegata al JMedical, il centro medico di eccellenza legato al club bianconero, che diventerebbe la base per la formazione di nuovi medici sauditi. Il progetto, nelle intenzioni, consentirebbe ai giovani professionisti dell’Arabia Saudita di sviluppare competenze avanzate per contribuire alla creazione di centri medici d’eccellenza nel loro Paese.

Alla luce di questi rapporti già avviati tra Exor e il regno saudita, l’ipotesi di un ingresso di bin Salman nella compagine societaria della Juventus non appare così remota. Restano comunque da verificare tanti aspetti legati alla governance, alle questioni del mercato calcistico europeo ealla volontà di Elkann di cedere effettivamente una quota della società. Al momento, tutto resta sul piano delle valutazioni e delle indiscrezioni preliminari. Non resta quindi che attendere per capire come evolverà la situazione e se davvero Elkann deciderà di fare un passo così rilevante nella storia recente del club.

Le dichiarazioni di Elkann prima dell’assemblea dei soci

Prima dell’assemblea dei soci della Juventus, John Elkann aveva parlato del legame tra la sua famiglia e la Juventus: “Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di controllo da oltre un secolo”.

Dunque, l’ad di Exor aveva ribadito come l’impegno fosse totale nel club bianconero. Questo potere non precluderebbe all’arrivo di nuovi soci. A confermarlo era stato lo stesso Elkann: “Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione”. All’interno della Juventus ci sono già alcuni soci di minoranza come Tether, ma non sono stati cercati direttamente da Exor ma hanno semplicemente acquistato azioni sul mercato. Resta da capire se dopo, eventualmente, Bin Salman verrano fuori altro possibili interessamenti nei confortini di una parte delle quote della Juventus.