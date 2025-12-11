Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come alla Juventus serviranno anni per tornare il club vincente e blasonato che tutti conoscevano. Questo perché nel corso delle stagioni, i dirigenti della società piemontese hanno puntualmente sbagliato investimenti e quindi indebolito la rosa.

Juve, Sabatini: 'Quanti anni ci vorranno per rivedere il club bianconero al suo livello? Tanti'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha detto: "Quanti anni ci vorranno per rivedere una Juve non imbarazzante, come l'ha definita Luciano Spalletti?

Quanti anni ci vorranno per rivedere una Juventus all'altezza del suo nome, della sua maglia, della sua storia e delle sue vittorie? Ecco, questa è la vera domanda, perché non ci vorranno dei mesi, come sperava lo stesso Spalletti nel momento in cui ha accettato un contratto di 8 mesi più la conferma in caso di un posto tra le prime quattro nella prossima Champions League. È stato un atto di auto convinzione, quello di Spalletti, anche un po' di presunzione, perché l'impressione è che l'allenatore con alle spalle una carriera straordinaria, di successi, di apprezzamenti internazionali, di scudetti appena conquistati, sia caduto nel tranello di quelli che si fanno ingannare e dicono "Ora arrivo io e sistemo tutto in poco tempo".

Ancora Sabatini: "Ci vorranno degli anni per sistemare la Juventus. E questa non è un'impressione che nasce in qualche modo dai pensieri retrodatati, di quando c'era Allegri, Cherubini, Tognozzi e una dirigenza che è stata poi spazzata via. Perché all'epoca uscivano i giovani dalla primavera e invece adesso non se ne vede traccia e si facevano operazioni molto costose. Ci vorranno degli anni per ritornare ad un certo livello con Spalletti, preferibilmente o anche senza, perché la società ha sbagliato tutte le cessioni, come quella di Szczęsny, di Rabiot, di Danilo, regalati anche con un po' di stipendio pagato in alcuni casi. Gli altri li hanno svenduti e quando sbagli tutte le cessioni e ti ritrovi un totale di 100 milioni, ne spendi 45 con Openda e 60 con Douglas Luiz.

I soldi a quel punto sono finiti i e non hai costruito nulla. Questa è la situazione della Juventus".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Hanno buttato via tutti i giocatori della next-gen per pochi soldi'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "La Juve ha buttato via tutti giocatori cresciuti con la maglia bianconera della NextGen per pochi soldi, e buttato via malissimo tanti milioni soprattutto nella stagione scorsa con Giuntoli e Motta" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il Milan sta dimostrando che gli stessi giocatori possono avere rendimento individuale e di squadra molto differente da una stagione all'altra. Non credo affatto che i giocatori della Juve siano scarsi, magari non eccellenti, ma neanche scarsi".