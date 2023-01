Venerdì 13 gennaio alle ore 20:45 ci sarà Napoli-Juventus, gara valida per il 18° turno di Serie A 2022/23. La squadra di Spalletti, nella scorsa giornata, ha avuto la meglio allo Stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria di Stankovic, imponendosi per 2-0 grazie alla rete di Osimhen e al penalty trasformato da Elmas. La Vecchia Signora, invece, ha ottenuto bottino pieno tra le mura amiche contro l'Udinese di Gotti, con una vittoria di misura per 1-0 arrivata nei minuti finali col goal di Danilo.

Statistiche: durante gli ultimi tre match tra Napoli e Juventus, disputati nel massimo campionato italiano, entrambe le compagini sono andate a segno (Goal).

Nelle gare citate, inoltre, si è registrato un perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un incontro terminato in pareggio.

Napoli, imbattuti in casa

Mister Spalletti e il suo Napoli stanno disputando una stagione da mille e una notte che, sinora, ha risentito soltanto di un incidente di percorso, ovvero la sconfitta, l'unica al momento per i partenopei, per 1-0 in trasferta contro l'Inter di due giornate fa. Per mantenere a debita distanza la Juventus continuando a perseguire l'imbattibilità casalinga, il tecnico della compagine campana potrebbe optare per il 4-3-3, con Meret in porta. Quartetto arretrato che sarà formato, con ogni probabilità, da Rui e Di Lorenzo come terzini, mentre Juan Jesus e Kim andranno a piazzarsi al centro del reparto.

Centrocampo a tre che dovrebbe vantare come titolari Lobotka, Elmas e Ndombele. Il tridente offensivo, infine, avrà buone chance di essere composto da Osimhen al centro con Kvaratskhelia alla sua sinistra e Politano a destra.

Juventus, Bremer diffidato

Massimiliano Allegri e la sua Juventus si approcceranno a questo big match con la consapevolezza che un'eventuale vittoria non soltanto li catapulterebbe a -4 dalla capolista ma, al contempo, darebbe al tecnico e alla rosa un'iniezione d'entusiasmo non indifferente.

Per provare a battere il Napoli, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali. Rugani, Alex Sandro e Danilo saranno i probabili titolari difensivi, mentre a centrocampo dovremmo trovare dal primo minuto McKennie e Kostic nel ruolo di esterni, con Locatelli, Rabiot e Miretti a far da filtro in mezzo.

Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo che potrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Milik e Kean.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

Napoli (4-3-3): Meret, Rui, Kim, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Elmas, Ndombele, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Spalletti.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Rugani, Danilo, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Rabiot, Miretti, Kostic, Kean, Milik. Allenatore: Allegri.