Napoli-Juventus del 13 dicembre è la gara di cartello del 18° turno della serie A 2022/23 dal momento che mette di fronte la formazione partenopea, che guida la classifica, e i bianconeri che seguono a 7 punti di distanza. Entrambe le contendenti arrivano allo scontro diretto in un buon momento di forma.

I padroni di casa hanno infatti avuto un inizio di stagione di altissimo livello dove hanno collezionato soltanto una sconfitta, compensata abbondantemente da 14 vittorie nei 17 incontri fin qui disputati. Dopo la battuta d’arresto in casa dell’Inter, i partenopei nell’ultimo turno hanno espugnato il campo della Sampdoria imponendosi per 2-0, riprendendo in questo modo la marcia al comando della classifica.

I bianconeri invece hanno avuto un brutto inizio di stagione ma successivamente si sono ripresi e sono reduci da otto successi di fila che hanno consentito loro di recuperare molte posizioni in graduatoria. Al momento i bianconeri si trovano quindi in terza piazza e un eventuale successo sul campo degli azzurri ridurrebbe ulteriormente il distacco dal vertice della classifica.

Le formazioni di Napoli-Juventus, in programma venerdì 13 gennaio alle ore 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, valida per la 18^ giornata della Serie A 2022/2023, saranno molto probabilmente prive di vari elementi dell’organico dei bianconeri, mentre Luciano Spalletti dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione.

Qui Napoli

Il Napoli dovrebbe sfidare i bianconeri utilizzando il 4-3-3 e con Meret confermato come estremo difensore titolare.

Per il resto il tecnico Spalletti dovrebbe avere praticamente l’intero organico a disposizione e dovrà risolvere alcuni ballottaggi in difesa e in attacco.

Nel reparto arretrato sono da valutare le condizioni del coreano Kim, uscito nell’intervallo della sfida contro la Sampdoria.

Il difensore asiatico dovrebbe farcela ad occupare il suo solito posto da centrale in coppia con Rrahmani, in caso di forfait è pronto Juan Jesus. Sulle corsie laterali a destra dovrebbe giocare Di Lorenzo, mentre a sinistra Mario Rui è in vantaggio su Olivera.

In mezzo al campo non dovrebbero esserci grossi dubbi, con Anguissa, Lobotka e Zielinski titolari .

In attacco confermatissimo Osimhen come riferimento centrale, ai suoi lati dovrebbero agire Lozano, favorito su Politano, e Kvaratskhelia.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-5-1-1 e con Szczesny a protezione dei pali della propria porta.

In difesa sono ancora in dubbio Bonucci e Bremer per cui il reparto dovrebbe essere composto dagli stessi interpreti visti nell’ultima uscita casalinga contro l'Udinese, vale a dire Danilo, Rugani e Alex Sandro.

A centrocampo Pogba sta migliorando la condizione ma non è ancora pronto per entrare nella lista dei convocati. In posizione centrale dovrebbero quindi agire Miretti, Locatelli e Rabiot. Sulla destra non ci saranno De Sciglio e Cuadrado, per cui dovrebbe essere nuovamente McKennie, in vantaggio su Soulè, ad adattarsi in un ruolo non suo, con Kostic a presidiare la corsia opposta.

Nel reparto avanzato Vlahovic va verso il forfait per la terza partita consecutiva e Di Maria potrebbe lasciare spazio come trequartista a Chiesa, che dovrebbe quindi tornare a giocare dal primo minuto. Come punto di riferimento centrale dovrebbe esserci Kean, che pare in vantaggio su Milik.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Olivera, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Zedadka, N’Dombelè, Simeone, Zerbin, Gaetano, Politano, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Barbieri, Riccio, Soulè, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Milik, Di Maria, Iling-junior. Allenatore: Allegri.