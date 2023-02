La dirigenza nerazzurra potrebbe mettere a segno un colpo importante a parametro zero nella prossima estate: Mauro Icardi potrebbe infatti svincolarsi dal Paris Saint Germain un anno prima della naturale scadenza del contratto prevista per il 2024 ed offrirsi all'Inter per un ritorno a Milano.

La situazione del contratto di Mauro Icardi

In questa stagione Mauro Icardi sta giocando in prestito al Galatasaray, dove si sta rilanciando a livello internazionale con ottime prestazioni, il suo cartellino comunque è ancora di proprietà del Paris Saint Germain.

Il rapporto tra l'attaccante argentino e la società parigina sarebbe però ai minimi termini, con il giocatore che nella prossima sessione di mercato dovrebbe rientrare a Parigi ma solo per un transito estivo.

Il suo contratto con il Paris Saint Germain scadrà nel giugno del 2024 e difficilmente il club parigino troverà un compratore da qui la possibilità per la dirigenza transalpina di ragionare su una rescissione consensuale del contratto.

A quel punto Mauro Icardi si ritroverebbe rientrante da una ottima esperienza in Europa e ingaggiabile a parametro zero da qualunque club ne voglia contrattare le prestazioni.

L'idea di un possibile ritorno in nerazzurro

L'Inter sarebbe alla ricerca di un attaccante di ruolo che possa garantire quei gol che in questa stagione sono mancati, soprattutto in campionato, dove l'unico che ha mantenuto le previsioni è stato Lautaro Martinez; fino ad oggi sono mancati molto i gol di Dzeko, comunque autore di una buona stagione e soprattutto di Romelu Lukaku, tornato recentemente al gol in Champions League e campionato dopo un lungo periodo di astinenza.

Joaquin Correa sarebbe considerato in uscita nel prossimo mercato estivo, da qui l'ipotesi Icardi.

L'Inter non avrebbe alcuna intenzione di pagare il cartellino del giocatore, ma se dovesse presentarsi l'occasione a zero potrebbe anche valutare l'ipotesi. Molto dipenderà da come lo stesso Icardi e il club si erano effettivamente salutati all'epoca dell'addio e dall'effettiva voglia delle parti di 'ritrovarsi'.

Le statistiche di Mauro Icardi

L'attaccante argentino in questa stagione al Galatasaray ha disputato 12 partite nel campionato turco, segnando 9 reti e confezionando 6 assist ai compagni; la sua percentuale di titolarità è del 59%.

Mauro Icardi era stato acquistato per circa 60 milioni di euro dal Paris Saint Germain proprio dall'Inter nell'estate del 2019, prima in prestito e poi riscosso a titolo definitivo dai parigini.