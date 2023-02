La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro il Torino. Per questo match Massimiliano Allegri conta di ritrovare alcuni giocatori importanti. Infatti, la speranza della Juventus è quella di poter finalmente trovare tra i convocati Paul Pogba. L'altro giocatore che conta di essere a disposizione di Massimiliano Allegri è Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è stato costretto al forfait nei match contro lo Spezia e il Nantes. Ma adesso l'ex Fiorentina ha messo nel mirino il derby. Ma per Federico Chiesa è arrivata una bella notizia visto che, oggi 26 febbraio, il numero 7 bianconero ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

Dunque, Chiesa dovrebbe tornare tra i convocati della Vecchia Signora. L'altra buona notizia per la Juventus è che Fabio Miretti ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo.

La Juventus ritrova Chiesa

Per la gara contro il Torino la Juventus potrebbe ritrovare sia Paul Pogba che Federico Chiesa. Infatti, il francese lavora in gruppo da diversi giorni e, durante la seduta a porte aperte del 25 febbraio, è apparso in gran spolvero. Dunque, la speranza del numero 10 juventino sarebbe quella non solo di essere convocato ma di poter giocare magari uno spezzone di partita contro il Torino. Ma la Juventus, per il derby, dovrebbe avere di nuovo a disposizione Federico Chiesa. Adesso resta da capire se Massimiliano Allegri vorrà eventualmente utilizzarlo a gara in corso o se si affiderà al tridente formato dal numero 7 juventino, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria.

Qualcosa in più si capirà nella giornata di domani 27 febbraio, quando il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa alle ore 14:15.

Out Locatelli

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Torino, non avrà a disposizione Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino è squalificato e al suo posto dovrebbe giocare Leandro Paredes.

Ma non è nemmeno da escludere la possibilità che la Juventus giochi con il 3-4-2-1 e, a quel punto, in mezzo al campo potrebbero esserci solo Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot. In ogni caso è possibile che Massimiliano Allegri sciolga i dubbi di formazione solo poche ore prima della gara contro il Torino. La buona notizia per la Juventus arriva anche da Fabio Miretti che ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo l'infortunio accusato lo scorso 7 febbraio contro la Salernitana.

Ma sembra difficile che il numero 20 juventino possa rientrare per il derby, anche perché solo da oggi, 26 febbraio, è tornato ad allenarsi in parte con i compagni. Ma anche in questo caso potrà essere Massimiliano Allegri a dare ulteriori informazioni durante la conferenza stampa della vigilia della partita del 28 febbraio contro il Torino.