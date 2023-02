La Juventus rimane uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi e non nelle ultime settimane. Le vicende giudiziarie stanno pesando e non poco anche sul calcio giocato, anche perché sono arrivati 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. In attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni la squadra bianconera si trova al decimo posto in classifica distante 12 punti dal sesto posto del Milan che significherebbe qualificazione alla Conference League. Dell'argomento plusvalenze ha voluto parlare anche Cesare Prandelli, che ha sottolineato come tale disposizioni finanziarie non può averle realizzata da sola la società bianconera.

Il tecnico Prandelli ha parlato del caso plusalenze

'Caso plusvalenze? È un tema delicato. Io penso che certe cose la Juve, se le ha fatte, non le può aver fatte da sola'. Queste le dichiarazioni di Cesare Prandelli in una recente intervista a Il Mattino. L'ex commissario tecnico della nazionale italiana ha aggiunto: 'Io provo dispiacere, ogni 10-15 anni c’è uno scandalo che travolge e ferisce il nostro calcio. Non riusciamo a uscirne'. La Juventus è stata penalizzata poichè, come spiegato nelle 36 pagine di motivazione del giudice, che la sanzione tiene conto "della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione", ecco perchè sarebbe stata punita solo la Juve in quanto - si legge - "non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione".

Prandelli ha voluto elogiare l'ottimo lavoro del Napoli, meriti al presidente Aurelio De Laurentiis, al tecnico Luciano Spalletti e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ha dichiarato: 'Il Napoli è un capolavoro che dovrebbe essere portato ad esempio di dirigenti e presidenti'.

Il Napoli come orgoglio del nostro calcio

Il tecnico Cesare Prandelli ha voluto elogiare il Napoli di Spalletti sottolineando come quando la guarda in televisione non riesce a cambiare canale per la bellezza del calcio che regala.

Secondo l'ex commissario tecnico della nazionale italiana 'è meglio di Manchester City o Barcellona'. Prandelli ha aggiunto che la squadra campana può fare un bel cammino europeo anche perché, ha aggiunto, 'nessuno ha capito come affrontare il Napoli', come dimostrano i risultati stagionali anche nella competizione europea.

Come è noto la squadra di Spalletti ha perso un solo match del girone, a qualificazione già arrivata, quello contro il Liverpool in terra inglese.

A proposito di ottavi di finale il Napoli sarà impegnato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League martedì 21 febbraio alle ore 21:00 contro l'Eintracht Francoforte, in un match impegnativo ma evidentemente abbordabile per la squadra campana. Il ritorno invece si giocherà in data martedì 15 marzo alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Prima dell'andata degli ottavi di finale i campani giocheranno in campionato contro il Sassuolo nel match che si disputerà venerdì 10 febbraio a Reggio Emilia.