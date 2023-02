La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Si parla molto poco di mercato in Italia se non indirettamente, in quanto le società inglesi ad esempio stanno già lavorando in previsione del Calciomercato estivo. Si parla ad esempio di un interesse di Manchester United e Arsenal per giocatori della Juventus come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. A questi bisogna aggiungere Manuel Locatelli, che era stato seguito dall'Arsenal prima di accettare l'offerta della società bianconera nel calciomercato estivo del 2022.

Sul nazionale italiano, come scrive la stampa inglese, ci sarebbe anche il Newcastle, alla ricerca di un rinforzo importante per il centrocampo. Di recente è scattato l'obbligo di riscatto del cartellino di Locatelli dal Sassuolo da parte della Juventus. Non ci sarebbe la volontà di cederlo a meno che arrivi un'offerta importante per il giocatore.

Possibile offerta del Newcastle per il cartellino di Locatelli nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi il Newcastle starebbe valutando l'acquisto di Manuel Locatelli per il calciomercato estivo. Il giocatore della Juventus piace molto alla società inglese come rinforzo di centrocampo ma sarebbe un'alternativa a Youri Tielemans.

Il belga è in scadenza di contratto con il Leicester a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese. Se però il Newcastle non dovesse riuscire ad ingaggiare potrebbe fare un'offerta da almeno 40 milioni di euro alla Juventus per il cartellino di Locatelli. Come è noto la società bianconera fra prestito, riscatto e bonus pagherà il cartellino del centrocampista circa 37 milioni di euro.

Attualmente però sembra difficile che la società bianconera lo lasci partire, si parla di un suo possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. La sua intesa contrattuale con la Juventus è fino a giugno 2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente lascerà partire Locatelli.

Hanno più possibilità di lasciare la società bianconera altri giocatori se non dovesse arrivare la qualificazione alle competizioni europee. D'altronde con la penalizzazione di 15 punti (ed una aggiuntiva che potrebbe arrivare con la manovra stipendi) c'è questa possibilità. Potrebbe arrivare un'offerta dall'Arsenal per Dusan Vlahovic vicina ai 110 milioni e una per Federico Chiesa. I giocatori che invece potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera sono quelli in scadenza a giugno, ovvero il brasiliano Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.