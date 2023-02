La dirigenza del Milan starebbe riflettendo su nuovi rinforzi per la prossima stagione; il nome che interesserebbe Maldini e Massara in queste ultime ore è quello di Christian Pulisic, attaccante del Chelsea e della Nazionale degli Stati Uniti.

L'idea del Milan per l'attacco: Pulisic dal Chelsea

Il Milan è al lavoro sul mercato per cercare nuovi attaccanti da affiancare ad Olivier Giroud nella prossima stagione: il contratto del francese è in fase di rinnovo e le parti sembrerebbero poter trovare un accordo per proseguire in rossonero.

Per l'attacco del futuro il Milan avrebbe in mente diverse opzioni, tra cui la più economica e la più realizzabile sembra essere la pista che porta a Christian Pulisic del Chelsea.

Il club londinese si trova in esubero di giocatori in tutti i ruoli, ma in particolare in attacco avrebbe necessità di sfoltire la sua rosa; nel prossimo mercato estivo potrebbero essere molte le occasioni in arrivo da Londra.

In particolare il Milan sembra interessato all'attaccante Pulisic, classe 1998, che quest'anno in Premier League ha trovato poco spazio da titolare, partendo dal primo minuto solo nel 29% delle occasioni.

Il contratto dell'attaccante andrà in scadenza nel giugno 2024 e il suo valore di mercato fissato dal club inglese è di circa 15-20 milioni di euro, un colpo fattibile per la dirigenza rossonera che vorrebbe stanziare un buon budget nella prossima finestra di mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Christian Pulisic in questa stagione in Premier League ha giocato 16 partite, segnando un solo gol e fornendo un assist; in Champions League ha disputato 4 partite con un assist a referto.

L'alternativa potrebbe ancora essere Nicolò Zaniolo

Il Milan non sembrerebbe aver comunque abbandonato la pista Nicolò Zaniolo per la prossima stagione; l'attaccante ex Roma è passato al Galatasaray ma nel suo accordo con il club turco sarebbe presente una clausola rescissoria che la dirigenza rossonera starebbe pensando di esercitare in estate.

Nel caso in cui il Milan volesse acquisire Zaniolo, dovrebbe infatti versare nelle casse del Galatasaray circa 35 milioni di euro: i contatti tra Maldini e il calciatore non si sono ancora conclusi e la possibilità che Zaniolo vesta la maglia rossonera nella prossima stagione è ancora sul tavolo.

Un altro nome che il Milan starebbe seguendo è quello di Hakim Ziyech: il suo passaggio dal Chelsea al Paris Saint Germain è saltato nelle ultime ore del mercato invernale, ma resta un giocatore che lascerà i "blues" nella prossima estate e il Milan potrebbe tornare sul giocatore con il quale aveva già avviato i contatti nello scorso dicembre.