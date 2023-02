La dirigenza dell'Inter starebbe valutando se confermare Romelu Lukaku nel proprio organico per la prossima stagione. In caso di mancato rinnovo del prestito dell'attaccante belga col Chelsea, ai meneghini potrebbe interessare Beto dell'Udinese, che stato già seguito nella scorsa estate.

Beto al posto di Lukaku nell'attacco del futuro

L'Inter potrebbe decidere di non rinnovare il prestito di Romelu Lukaku per la prossima stagione, ma vorrebbe aspettare il termine del campionato per valutare al meglio le prestazioni dell'attaccante belga, che quest'anno ha finora deluso le aspettative della società.

In caso di mancato rinnovo con l'attaccante di proprietà del Chelsea, la dirigenza nerazzurra potrebbe virare su Norberto Bercique Gomes Betuncal, detto Beto, dell'Udinese, attaccante che sta ben figurando questa stagione con la maglia bianconera.

Il contratto di Beto con il club friulano andrà in scadenza nel giugno 2026, ma l'Inter potrebbe formulare un'offerta in estate per il calciatore, valutato dall'Udinese intorno ai 12 milioni di euro.

Anche lo stipendio del calciatore, ad oggi di circa 150.000 euro a stagione, sarebbe compatibile con le disponibilità finanziarie del club nerazzurro.

Le statistiche del giocatore

Beto in questa stagione in Serie A ha disputato 22 partite segnando sette reti e fornendo un assist; in Coppa Italia ha giocato una partita con un assist all'attivo.

L'Udinese ha prelevato il giocatore, classe 1998, nel luglio 2022 dalla Portimonense per circa 7 milioni di euro dopo averlo lasciato in prestito nel club portoghese per una stagione (l'acquisto era già stato concordato nell'estate 2021).

Le possibili alternative a Beto potrebbero essere Firmino e Thuram

L'Inter starebbe lavorando anche ad altri nomi per l'attacco qualora Lukaku dovesse ritornare al Chelsea a fine stagione; l'idea principale della società sarebbe quella di investire su Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach, in scadenza di contratto con il club tedesco.

Giuseppe Marotta avrebbe già avviato i contatti con l'attaccante francese figlio d'arte.

Parallelamente la società nerazzurra valuterebbe l'ingaggio di Roberto Firmino dal Liverpool, anche lui in scadenza contrattuale nel giugno di quest'anno; per il giocatore brasiliano la difficoltà potrebbe essere rappresentata dall'ingaggio importante che percepisce attualmente.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe interessare ai nerazzurri anche l'attaccante danese Rasmus Hojlund dell'Atalanta, ma il costo del suo cartellino potrebbe frenare ogni trattativa.