L'Inter starebbe lavorando su diversi profili per rinforzare la difesa per la prossima stagione e tra questi il nome nuovo sarebbe quello di Alvaro Odrizola del Real Madrid.

L'Inter su Odriozola, possibilità dal Real Madrid

La dirigenza nerazzurra in vista dell'estate starebbe valutando diverse opzioni, tutte a parametro zero, come Juan Cuadrado che sembrerebbe in uscita dalla Juventus e anche Rick Karsdorp che potrebbe lasciare la Roma a fine campionato.

L'ultima idea di mercato della squadra nerazzurra potrebbe essere l'ingaggio di Alvaro Odriozola dal Real Madrid: il giocatore ha un contratto con il club spagnolo fino al giugno 2024 ma il suo futuro coi Blancos pare tutt'altro che certo.

L'Inter potrebbe intervenire proponendo un conguaglio per acquistare il cartellino del difensore nella prossima estate.

La situazione di Alvaro Odriozola al Real Madrid

Il difensore ventisettenne del Real Madrid in questa stagione ha giocato solamente una partita in questa edizione della Liga, con l'allenatore Carlo Ancelotti che gli preferisce giocatori dalle caratteristiche differenti. Il giocatore arrivava al club spagnolo di rientro dalla stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha disputato 25 partite in Serie A con una rete e un assist all'attivo.

In carriera Alvaro Odriozola ha vinto una Supercoppa di Spagna con il Real Madrid nel 2019 e poi un campionato tedesco, una Coppa di Germania e una Champions League nella stagione 2019/2020 in prestito al Bayern Monaco dal club spagnolo.

L'Inter potrebbe avanzare una proposta per Odrizola in estate per anticipare l'eventuale concorrenza; l'allenatore nerazzurro avrebbe espresso la sua ammirazione per il difensore, che ben si adatterebbe al suo modulo della difesa nerazzurra.

Il punto sulla difesa dell'Inter

Oltre all'addio a parametro zero di Skriniar, in estate il club nerazzurro dovrà fare i conti con le possibili partenze di Danilo D'Ambrosio e di Stefan De Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e senza una discussione di rinnovo ancora avviata con la dirigenza.

Inoltre sulla fascia destra potrebbero arrivare offerte importanti per Denzel Dumfries.

L'Inter starebbe nel frattempo già lavorando invece con la Lazio per il proseguimento del prestito di Francesco Acerbi per un'altra stagione in nerazzurro; il difensore italiano ha ben figurato in quest'annata, divenendo spesso uno dei titolari della formazione di Simone Inzaghi.