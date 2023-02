La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Non si parla molto di mercato e delle possibili trattative che potrebbero riguardare la società bianconera nel Calciomercato estivo. Molto dipenderà da come si evolveranno il caso plusvalenze e la manovra stipendi. Di certo c'è l'esigenza anche di alleggerire una rosa che ha diversi giocatori che non sarebbero considerati parte integrante della rosa bianconera. Fra questi c'è sicuramente Denis Zakaria, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto al Chelsea lo scorso calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro, che con i bonus potrebbe arrivare a 38 milioni di euro.

La società inglese starebbe valutando la possibilità di riscattarlo dopo un inizio difficile per lo svizzero. Come scrive la stampa inglese se non dovesse essere riscattato dal Chelsea potrebbe comunque lasciare Torino per una somma vicina ai 30 milioni di euro, più o meno la valutazione di mercato stabilita dalla Juventus per il cartellino del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi Denis Zakaria potrebbe lasciare a titolo definitivo la Juventus nel calciomercato estivo anche se non dovesse venire riscattato dal Chelsea. La società bianconera difficilmente darà fiducia al centrocampista svizzero, attualmente valutato circa 30 milioni di euro.

Per riscattarlo il Chelsea dovrebbe spendere circa 30 milioni di euro. Di certo la società inglese è stata una di quelle che ha più investito negli ultimi mesi andando a spendere circa 500 milioni di euro. Intanto la Uefa sta osservando il mercato portato avanti dagli inglesi per valutare eventuali irregolarità nel rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario.

Se non dovesse riscattarlo ritornerebbe a Torino ma non per rimanerci. La Juventus spera di cedere a titolo definitivo anche Arthur Melo, in prestito con diritto di riscatto a circa 43 milioni di euro da parte del Liverpool. Somme che sarebbero utili anche per rinforzare la rosa bianconera in previsione della stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Sono almeno quattro quelli in scadenza di contratto e che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi si proverà a confermare l'argentino e il francese, anche perché stanno dimostrando la loro importanza nella squadra bianconera. Molto dipenderà dalla possibilità della Juventus di giocare o meno la Champions League, significherebbe maggiori ricavi e possibilità di confermare l'ingaggio che entrambi attualmente guadagnano nella società bianconera.