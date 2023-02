Archiviata la vittoria in campionato contro l'Udinese grazie alle reti di Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro, l'Inter si prepara alla sfida contro il Porto, in programma mercoledì 22 febbraio alle ore 21 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida sarà valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League. I nerazzurri sono tornati alla vittoria in campionato dopo un deludente pareggio contro la Sampdoria che aveva fatto emerge diversi mugugni; la vittoria contro i friulani ha fatto registrare il quattordicesimo successo stagionale tra le mura domestiche (considerando tutte le competizioni).

Il Porto, invece, viene dalla gara di Liga Portugal vinta contro il Rio Ave per 1-0. La squadra allenata da Sérgio Conceiçao si trova in un periodo di perfetta forma, con un filotto di ben 8 vittorie consecutive in campionato che piazzano la squadra bianco-blu al secondo posto in classifica, dietro di cinque lunghezze dal Benfica capolista. Il club due volte campione d'Europa è attualmente la formazione del campionato portoghese con la miglior difesa: solo 12 gol subiti in 21 match disputati.

Inter-Porto: precedenti e dove vederla

Non è la prima volta che Inter e Porto si affrontano in un'ottava di Champions League. I due club si sono sfidati già nell'inverno inoltrato del 2005 quando la panchina dell'Inter era guidata da Roberto Mancini mentre quella dei portoghesi da Jose Couceiro.

Il match di andata terminò 1-1, con i nerazzurri che si portano in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Obafemi Martins, vanificata però dal pareggio dei padroni di casa con la rete di Ricardo Costa nel secondo tempo. Il ritorno a San Siro invece vide dominare l'Inter per 3-1 grazie a una splendida tripletta dell'Imperatore Adriano intervallata dal gol di Jorge Costa.

Inter-Porto, valida per gli ottavi di Champions 2022/2023, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Il tecnico del Porto si affida a Taremi

Il Porto scenderà in campo con il solito 4-4-2, la formazione però sarà rimaneggiata da parte del tecnico Conceiçao che dovrà fare a meno di ben sei giocatori fermi in infermeria a causa di problemi fisici, tre dei quali considerati fondamentali per il gioco dell'allenatore portoghese: Otavio, Evanilson e Galeno.

In porta sarà confermato Diogo Costa, difesa a quattro con Joao Mario terzino destro, centrali difensivi Pepe e Marcano, terzino sinistro Zaiud. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe giocare Pépé, in mezzo al campo Eustaquio al fianco di Grujic, sulla fascia sinistra Franco. Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Taremi e Toni Martinez.

Il giocatore di maggior pericolosità del Porto è proprio l'attaccante Taremi, autore di 11 reti in campionato e ben 5 nella fase a gironi di Champions.

Probabile Formazione PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pépé; Toni Martinez, Taremi.

Ballottaggio Lukaku-Dzeko per Inzaghi

Dopo il turnover visto con l’Udinese, difficilmente Simone Inzaghi si priverà di Hakan Calhanoglu nell’undici titolare che affronterà il Porto. Resta solo da capire se il turco tornerà mezzala con Brozovic in mezzo oppure se rimarrà perno con Mkhitaryan e Barella ai lati. Al momento sembra in vantaggio questa seconda soluzione. L’altro dubbio è chi schierare in avanti al fianco di Lautaro e per il momento il ballottaggio sembra preferire Romelu Lukaku.

In difesa, praticamente certo il rientro di Milan Skriniar a completare il reparto con Bastoni e Acerbi. Sulle fasce fiducia a Darmian e Dimarco. In porta ritorna Onana.

Probabile Formazione INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Lukaku.