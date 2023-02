Il Barcellona starebbe pensando all'ingaggio di Denzel Dumfries e vorrebbe proporre all'Inter 15 milioni di euro più il cartellino di Sergi Roberto che ha da poco rinnovato con il club catalano.

L'idea del Barcellona a centrocampo: Dumfries dall'Inter

La dirigenza del Barcellona starebbe pensando di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Xavi inserendo un profilo di rilevanza internazionale come potrebbe essere Denzel Dumfries dell'Inter: secondo le ultime voci di Calciomercato il club catalano starebbe preparando un'offerta per il centrocampista nerazzurro.

La società nerazzurra avrebbe chiesto almeno 40-45 milioni di euro per il giocatore che prima del Mondiale era valutato intorno ai 60 milioni; ora l'Inter si potrebbe accontentare di meno, ma vorrebbe comunque un pagamento cash per potersi rifinanziare in vista del prossimo mercato in entrata.

Il Barcellona sarebbe disposto ad offrire 15 milioni di euro per Denzel Dumfries, inserendo nella trattativa una contropartita tecnica; il difensore Sergi Roberto che ha da poco rinnovato con i blaugrana.

La posizione dell'Inter su Dumfries

La dirigenza nerazzurra non sarebbe disposta ad accettare offerte inferiori alla cifra stabilita di 40 milioni di euro e sarebbe in contatto con l'agente del giocatore per sentire altre proposte.

Rafaela Pimenta, agente unico del giocatore dopo la scomparsa di Raiola, starebbe valutando di proporre il centrocampista in alcuni club della Premier League che nella scorsa estate sembravano interessati al giocatore, anche se non sono comunque mai pervenute offerte ufficiali in Viale della Liberazione.

Il Chelsea avrebbe pensato a Dumfries nel mercato invernale, salvo poi concludere diversi affari dispendiosi in altre zone del campo e probabilmente rinviare la trattativa alla prossima estate.

Il recente rinnovo di Sergi Roberto col Barcellona

Sergi Roberto, difensore classe 1992, ha recentemente trovato un accordo con il Barcellona per il rinnovo del suo contratto, che era in scadenza nel giugno 2023; il prolungamento sarà fino al 2024 con un'eventuale opzione per un altro anno.

Xavi e la dirigenza hanno ritenuto opportuno chiudere le trattative in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto per evitare di perdere il giocatore a parametro zero in estate; questo però non preclude ad una possibile partenza del difensore catalano, che in questa stagione è stato reso vice-capitano della formazione blaugrana.

Il Barcellona potrebbe inserire Sergi Roberto nella trattativa che porterebbe a Denzel Dumfries, ma la società starebbe valutando la possibilità di inserire anche un giovane prospetto per convincere il club nerazzurro a cedere il centrocampista olandese.