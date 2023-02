L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, dopo che a gennaio non ha fatto nulla. Resta l'esigenza di realizzare l'attivo di mercato tra i 50 e i 60 milioni di euro entro giugno, parzialmente raggiunto con le cessioni di Casadei e Pinamonti a Chelsea e Sassuolo lo scorso agosto. Qualcosa, dunque, potrebbe cambiare sugli esterni e uno dei nomi che piacerebbe alla società nerazzurra è quello di Raphael Guerreiro, attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Il miglior giocatore del campionato italiano fino ad ora è stato senza dubbio Victor Osimhen, che non a caso guida anche la classifica capocannonieri e sta guidando il Napoli alla conquista di uno storico scudetto.

A suon di gol inevitabilmente ha attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Bayern Monaco, che cerca ancora il sostituto di Robert Lewandowski, ceduto la scorsa estate al Barcellona.

La possibile offerta dell'Inter per Guerreiro

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni la prossima estate. Se a destra c'è da valutare la posizione di Denzel Dumfries, che piace molto al Chelsea e potrebbe essere il sacrificato per sistemare il bilancio, anche a sinistra c'è qualche incertezza, visto che Robin Gosens vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in nerazzurro in quest'ultimo anno.

In entrata uno dei nomi sondati sarebbe quello di Raphael Guerreiro, che al Borussia Dortmund non sembra essere ritenuto più indispensabile.

Sono quattordici le presenze raccolte nel campionato tedesco, con un gol e due assist all'attivo, a fronte di due reti messe a segno in quattro presenze di Champions League. L'Inter sarebbe pronta ad assicurarsi il classe 1993, essendo in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Per lui potrebbe essere pronto un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus, che grazie al Decreto Crescita peserebbe sulle casse nerazzurre per meno di 5 milioni di euro al lordo.

La proposta del Bayern Monaco per Osimhen

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Victor Osimhen, che sta trascinando il Napoli alla conquista del terzo scudetto della sua storia a suon di gol. Osimhen sarebbe nel mirino del Bayern Monaco [VIDEO], che cerca l'erede di Robert Lewandowski.

I bavaresi avrebbero messo nel mirino l'attaccante azzurro e sarebbe pronto a fare follie per assicurarsi le sue prestazioni, battendo la concorrenza dei top club inglesi interessati. Sul piatto verranno messi oltre 120 milioni di euro, che farebbero traballare qualunque società in Italia in questo momento. Con quella cifra, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe rinforzarsi in ogni reparto.